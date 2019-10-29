Джеймс Бонд 25: съемки фильма "Не время умирать" официально завершены
Фильмы с любимым "агентом 007" пользуются едва ли не наибольшей популярностью среди киноманов. Вероятно, именно поэтому с его участием сняли уже 25 часть, которая получила название "007: Не время умирать".
О завершении съемок 25 фильма о Джеймсе Бонде, который долго не мог получить официальное название, сообщается на официальной странице агента в твиттере.
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На фото предстал известный английский актер Дэниэл Крейг, который неоднократно играл агента 007, вместе с режиссером новой части Кэри Фукунагой. Исполнитель роли Джеймса Бонда держал в руках кинематографическую хлопушку, на которой было указано название фильма – "007: Не время умирать".
Увидимся в кинотеатрах в апреле 2020 года,
– лаконично сообщили о завершении съемок.
Ранее на том же аккаунте появился первый постер к фильму "007: Не время умирать" .
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