"Джеймс Бонд 25": в сети появился первый тизер к фильму "007: Не время умирать" – видео

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"007: Не время умирать" / IMDb

Уже вскоре на большой мировой и украинский экран выйдет долгожданный фильм о приключениях любимого секретного агента 007. То, что премьера фильма "007: Не время умирать" не за горами подтверждают и создатели фильма, опубликовав первый официальный тизер.

Дэниел Крейг, который таки в последний раз сыграл роль культового агента, Джеймса Бонда, появился в первом официальном тизере к фильму "007: Не время умирать". На днях британский актер лично заявил и тем самым подтвердил слухи, что в последний раз вернулся к роли секретного шпиона.

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Как известно, фильм 2019 года, снятый по мотивам произведений Яна Флеминга станет 25 лентой о спецагенте МИ-6. Первые наброски по проекту появились в 2016 году. Однако работа находилась на стадии разработки несколько лет из-за смены состава съемочной команды. Однако, в конце концов, режиссером фильма утвердили Кэри Фукунага, который работает над его выпуском.

По сюжету, Джеймс Бонд, который является секретным агентом 007, решил отдохнуть от бешеного ритма жизни. Чтобы насладиться покоем, он отправился на Ямайку. Однако и в теплых краях агента 007 найдут его коллеги, если им понадобится его помощь. Феликс Лейтер из ЦРУ рассказывает Джеймсу Бонду подробности исчезновения одного ученого и просит принять участие в расследовании. Тот, несмотря на нежелание присоединяться к команде и браться за новое дело, соглашается помочь давнему знакомому.

Премьера фильма в Украине запланирована на 9 апреля 2020 года.

"007: Не время умирать": смотреть первый тизер к фильму

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Джеймс Бонд
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