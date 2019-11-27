Джеймс Нортон проваливался в украинских сугробах: как проходили съемки фильма "Цена правды"

Уже завтра, 28 ноября, в большой украинский прокат выйдет драматический триллер "Цена правды", в основу которого легли реальные события 1932-1933 годов. По случаю премьеры в сети появились уникальные фото со съемок.

Фильм "Цена правды", допремьерный показ которого на днях состоялся во Львове, основан на реальных событиях. Ленту называют одной из важнейших, которые запланированы к выходу в Украине в 2019 году, так как в сюжет заложены события ужасной украинской трагедии – Голодомора.

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За день до премьеры на сайте издания ВВС появились уникальные фото со съемочного процесса. Как известно, над картиной работали три страны, среди которых Украина, Великобритания и Польша. А поскольку в фильме рассказывается о Голодоморе и журналисте, который его расследовал, часть съемок проходила именно в Украине.

На сайте издания отмечается, что Джеймс Нортон, сыгравший журналиста Гарета Джонса, побывал в Харькове ранней весной, когда погода больше напоминала лютую зиму. На центральной площади города в фильме воссоздали московские места, ведь согласно хроникам, британский журналист побывал в командировке в Москве, пытаясь взять интервью у Сталина.



Джеймс Нортон на съемках "Цена правды" в Украине / FILM.UA



Съемки фильма "Цена правды" проходили в Харькове / FILM.UA

Также съемки фильма "Цена правды" частично проходили в Киеве возле Центрального автовокзала.

Для съемок было холодно, где-то -20 градусов, но для кадра – мощно и драматично. Это были настоящие сугробы, и Джеймс Нортон в них проваливался. Во время съемок он замерз и даже немного приболел, но работу не прекратил,

– рассказал продюсер фильма.



Джеймс Нортон на съемках "Цена правды" в Украине / FILM.UA

Еще одна звезда фильма "Цена правды", которая также известна ролью в сериале "Корона", Ванесса Кирби прогулялась по заснеженным улицам Харькова. Апартаменты ее героини, Ады Брукс, в ленте – это квартира на улице Воровского в Киеве. Продюсер фильма Егор Олесов рассказал ВВС Украина, что этот дом вместе со старыми зданиями и заводом аутентично выглядел в кадре и отлично передал события, будто сцена на самом деле была снята в 30-х годах прошлого века.



Ванесса Кирби в квартире в Киеве на съемках фильма "Цена правды" / FILM.UA