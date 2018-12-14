Джейн Биркин – 72: яркие фото из молодости музы легендарного Сержа Генсбура

Экс-супруга легендарного французского композитора Сержа Генсбура, певица и актриса Джейн Биркин празднует свой день рождения 14 декабря. Знаменитости исполняется 72 года.

Джейн Биркин и Серж Генсбур вошли в историю не только благодаря своему творчеству, но и пламенной любови. Они познакомились на съемках фильма Пьера Гримбла "Слоган", когда девушка переживала развод со своим бывшим мужем, композитором Джоном Барри.

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В то время 19-летняя Джейн, которая не знала ни слова по-французски, приехала в Париж с маленькой дочерью Кейт. Биркин сразу получила главную роль в "Слогане", в котором играл композитор Серж Генсбур. По словам девушки, это "была любовь с первого взгляда".

Их безумная история стремительно развивалась благодаря романтическим и скандальным характерам пары. Вспомним лишь о безумном споре Джейн и Сержа в парижском баре "Castel". После того, как он искал в ее сумке "доказательства измены", Биркин швырнула в его лицо заварным пирожным и выбежала на бульвар Сен-Жермен. Серж погнался за ней, а Джейн в платье от Yves Saint Laurent прыгнула в реку Сену.

Я выбралась, и мы весело пошли под руку домой. Серж был, можно так сказать, поклонником больших жестов,

– вспоминала Джейн.



​Джейн Биркин и Серж Генсбур / Getty Images

В 1969 году Джейн Биркин и Серж Генсбур выпустили свой легендарную любовную песню "Je t'aime ... Moi Non Plus" (Я тебя люблю ... Я тебя тоже нет). Сначала композитор записал ее с экс-возлюбленной, актрисой Брижит Бардо, однако француженка запретила выпускать композицию, потому что была замужем.

Скандальную песню, которая была наполнена откровенными стонами и вздохами с имитацией оргазма, стала запрещенной в нескольких странах и осуждена Ватиканом. Однако впоследствии она превратилась в бесспорный хит и гимн любви.

Джейн Биркин и Серж Генсбур – "Je t'aime ... Moi Non Plus": смотрите видеоклип

В 1971 году у пары родилась дочь Шарлотта, которая сейчас работает актрисой и певица. В течение совместных с Генсбуром лет Джейн Биркин продолжала активно сниматься в фильмах, которые не получили огромного успеха.

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Со временем совместная жизнь супругов превратилась в обыденность и Джейн бросила мужа из-за чрезмерного пьянства и богемного образа жизни.

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Джейн Биркин / Getty Images



​Джейн Биркин и Серж Генсбур / Getty Images



​Джейн Биркин / Getty Images



​Джейн Биркин / Getty Images



​Джейн Биркин и Серж Генсбур / Getty Images



​Джейн Биркин / Getty Images



​Джейн Биркин / Getty Images