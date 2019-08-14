Джейсон Момоа отказался играть главную роль в продолжении "Аквамена" из-за протестов

Американский актер Джейсон Момоа, сыгравший главную роль в фильме "Аквамен", заявил, что не будет участвовать в съемках продолжения ленты.

Причиной отказа от роли стали протесты на Гавайях, в которых Момоа принимает активное участие. Об этом Джейсон сообщил на своей странице в Instagram.

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Как известно, в настоящее время на островах, на священной горе Мауна Кеа ведется строительство 30-метрового телескопа. Актер сообщил, что вряд ли будет сниматься в "Аквамен 2", так как планирует стоять на протестах до конца. Момоа даже добавил, что готов броситься под бульдозер.

К черту все это. Простите, Warner Bros., но мы не сможем приступить к съемкам второго "Аквамена", потому что Джейсон попал под бульдозер, пытаясь остановить осквернение его родной земли. Этого больше не случится! Мы больше не дадим подобному случиться! "Нет" – значит "нет". Найдите себе другое место. Мы должны защитить нашу священную гору от дальнейшего осквернения,

– заявил Джейсон.

Добавим, американский приключенческий боевик "Аквамен" с Джейсоном Момоа стал одним из самых прибыльных лент DC Comics.

По сюжету киноленты, Артур Карри, который родился в семье смотрителя маяка, чувствует, что отличается от сверстников. Умирая, его мать Атланна подтвердила его подозрения, открыв тайну. На самом деле она – королева Атлантиды, которую давным-давно выгнали на сушу. Поэтому ее сыну Артуру суждено стать правителем семи морей. Ошарашенный парень еще не понимает, что его ждет. Он получает образование в обычной школе и параллельно развивает свои сверхспособности – огромную силу и умение разговаривать с рыбами. Впоследствии Артур встречает девушку Меру, с которой он отправится на поиски легендарного трезубца.

Фильм "Аквамен": смотрите трейлер