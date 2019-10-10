Джейсон Стэтхэм сыграет главную роль в будущем триллере Гая Ричи: подробности

Известный английский актер и звезда голливудских фильмов Джейсон Стэтхэм получил роль в будущем триллере Гая Ричи. 52-летний любимец режиссера появится в картине, основанной на французской ленте "Инкассатор" 2004 года.

Джейсон Стэтхэм получил мировую известность именно благодаря ролям в фильмах Гая Ричи. Он сыграл культовых персонажей в его лучших фильмах, среди которых "Карты, деньги, два ствола", "Большой куш" и "Револьвер". Поэтому роль в премьере, которая будет снята по мотивам "Инкассатора" 2004 года, сразу досталась именно ему.

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О том, что английский режиссер и сценарист начал работу над новым проектом, который получил название "Осторожность" (Vigilance), сообщает издание Deadline.

Уже не терпится скорее воплотить эту историю в реальность и поработать с Джейсоном, пока у него не отказали колени,

– пошутил Гай Ричи о сотрудничестве со Стэтхэмом.

По словам режиссера можно понять, что в новой картине Джейсон снова будет выполнять профессиональные трюки, которые присущи боевикам и которые достаются ему едва ли не в каждой его работе.

По сюжету, главный герой работает инкассатором в одном из отделений Лос-Анджелеса. Холодного и загадочного сотрудника инкассаторской службы зовут Эйч. Он отвечает за сотни миллионов долларов, которые регулярно перемещает по городу. Однако события будут разворачиваться не только вокруг главного героя. В будущем фильме будут представлены несколько сюжетных линий одновременно.