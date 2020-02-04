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Джейсон Стэтхэм сыграет в новой части "Неудержимых"

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Джейсон Стэтхэм / IMDb

Неожиданно для фанатов франшизы "Неудержимые" получили официальное продолжение. Так, четвертая часть будет создана в виде спин-офа, а одну из главных ролей традиционно сыграет Джейсон Стэтхэм.

О том, что проект "Неудержимые" официально получит продолжение сообщает издание Comic Book. К серии, состоящей из трех частей, присоединится четвертый фильм. Спин-офф уже получил название "Неудержимые: Рождественская история". Он будет посвящен персонажу, которого во франшизе играет Джейсон Стэтхэм.

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Студия Millennium Films вместе с Nu Image будет финансировать фильм. Представители компаний назвали точную сумму, которую выделили на бюджет. Она достигает 70 миллионов долларов.

Кроме Стэтхэма в фильме сыграют его коллеги из предыдущих частей, а именно Сильвестр Сталлоне, а также Тони Джаа. Однако, будут ли их роли главными, или второстепенными, пока неизвестно.

Напомним, что фильмы из серии "Неудержимые" вышли в 2010, 2012 и 2014 годах. Несмотря на небольшой бюджет, ленты пользовались большой популярностью и собрали хорошие кассовые сборы. Вероятно, спрос зрителей заставил кинотворцов решиться продолжить франшизу.

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Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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