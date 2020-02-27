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Официально: Джеки Чан не болен коронавирусом

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Знаменитый актер Джеки Чан уже около недели находится в центре слухов – ему приписывали заражение коронавирусом и госпитализацию в больницу. Сам актер решил опровергнуть все заявления журналистов.

В известных иностранных СМИ, в частности US Hola, сообщали, что "Джеки Чан стал, возможно, первым актером Голливуда, который заразился коронавирусом". А все слухи вокруг этой ситуации возникли вследствие частной вечеринки, на которой побывал актер. Там якобы были инфицированные люди и через них актер и сам мог получить заражение вирусом. Всех их якобы забрали на карантин.

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27 февраля на своей официальной странице в инстаграме 65-летний Джеки Чан заявил, что он не находится на карантине, как об этом писали журналисты, да и сам он абсолютно здоров, чего и пожелал своим поклонникам.

Спасибо за заботу! Я в безопасности и абсолютно здоров. Пожалуйста, не волнуйтесь, я не на карантине. Я надеюсь, что все тоже останутся в безопасности и будут здоровыми!
– заявил киноактер.

 

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По состоянию на 27 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли почти 3 тысячи человек. Общее же количество инфицированных – более 82 тысяч человек по всему миру. Вирус быстро распространяется по миру, в частности, им заразились четверо украинцев на судне Diamond Princess, а одну украинку в Италии уже заподозрили наличие вируса – в Минздраве пока ожидают результатов анализов. Украинцев, которых эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса, – Уханя – разместили в обсервации в Новых Санжарах, Полтавщина. По последним данным, все они – здоровы.

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Новости LifeStyle Коронавирус Covid-19 LifeStyle Звездные болезни
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