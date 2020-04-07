Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир
Пожалуй, в мире не найдется человека, который хотя бы раз не смотрел фильмы с Джеки Чаном. Его боевые навыки поразили миллионы поклонников, а сам актер открыл для мира культуру Китая. Какие же киноленты зрители считают лучшими – узнавайте в материале LifeStyle 24
Во вторник, 7 апреля, культовый актер Джеки Чан празднует день рождения. В 2020 году ему исполнилось 66. Такую дату не обошли вниманием журналисты LifeStyle 24, которые благодаря глобальному агрегатору Rotten Tomatoes составили рейтинг лучших кинолент с участием звездного именинника. Поэтому берите вкусности и выбирайте для просмотра один из популярных фильмов Джеки Чана.
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"Пьяный мастер (Jui kuen)
Жанр: боевик, комедия
Год выхода: 1978
IMDb: 7,6.
Это культовый китайский фильм, который рассказывает историю зажигательного молодого парня, который приходит на учебу к старому мастеру кунг-фу. Мужчина не против алкоголя, поэтому учиться приходится в непростых и порой курьезных условиях.
Интересно, что главный герой, которого сыграл Джеки Чан, это реальная фигура в истории Китая. Хуан Фейхун стал основоположником одного из самых известных стилей ушу – Хунгарии. В ХХ веке он считается своеобразным Робин Гудом в Китае.
Кадр из фильма "Пьяный мастер"/ Скриншот
"Доспехи бога" (Lung hing foo dai)
Жанр: боевик, комедия, приключения
Год выхода: 1986
IMDb: 7,1
Комедия рассказывает про охотника на сокровища, который в Африке нашел загадочную реликвию с названием Доспехи бога. Религиозный клан, узнав об этом, похитил бывшую девушку главного героя Лорелей. В отчаянии ее жених обращается к Джеки, чтобы тот помог вызволить красавицу. Так начинается одно из увлекательных его путешествий.
"Доспехи бога" / Moviestape
"Разборка в Бронксе" (Hong faan kui)
Жанр: боевик, комедия, криминал
Год выхода: 1995
IMDb: 6,7
Китайский полицейский Кеунг впервые приезжает в Америку, чтобы стать свидетелем на свадьбе своего дяди. Незадолго до этого его родственник продает магазин красивой китаянке, не говоря ей о том, что рэкетиры планируют забрать магазин. На защиту девушки становится Кеунг, который хочет проучить бандитов.
"Разборка в Бронксе" / Кадр из фильма
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"Час пик" (Rush Hour)
Жанр: комедия, экшн
Год выхода: 1998
IMDb: 7,0
Лучший полицейский из Гонконга приезжает в США, чтобы расследовать запутанное дело. Ему нужно как можно скорее выяснить, кто похитил дочь китайского консула. Напарником по этому делу становится американский полицеский-увалень, который расследование превращает в курьезные происшествия.
Смотрите трейлер к комедии "Час пик": видео на русском
"Шанхайский полдень" (Shanghai Noon)
Жанр: комедия, боевик, приключения
Год выхода: 2000
IMDb: 6,6
Китайский искатель приключений, которого сыграл Джеки Чан, отправляется на поиски похищенной принцессы. Во время путешествия он знакомится с грабителем, который вызывается помочь ему в этом деле. Вместе главные герои бросают вызов китайскому предателю из дворца и его криминальному боссу.
Смотрите трейлер к фильму "Шанхайский полдень": видео на английском
"Смокинг" (The Tuxedo)
Жанр: комедия, боевик, фантастика
Год выхода: 2002
IMDb: 5,4
Обычный водитель Джимми Тонг (Джеки Чан) устраивается на работу к миллионеру Кларку Девлину. Высокооплачиваемая работа была спокойной, пока он не узнал, что его шеф – один из лучших шпионов. После того, как злодеи отправляют Кларка в больницу, его водитель берется спасать мир и примеряет особый смокинг, который является оружием, стоимостью в 3 миллиарда долларов.
Смотрите трейлер к фильму "Смокинг": видео на английском
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"Шпион по соседству" (The Spy Next Door)
Жанр: комедия, боевик
Год выхода: 2009
IMDb: 5,4
За одинокой мамой троих детей ухаживает сосед, которого сыграл Джеки Чан. Малышня его недолюбливает и насмехается над ним, однако они не знают, с кем имеют дело. Обычный сосед, который их нянчит, оказывается секретным агентом, обязанностью которого является защитить эту семью.
Смотрите трейлер к фильму "Шпион по соседству": видео на английском
"Каратэ-пацан "( The Karate Kid)
Жанр: драма, семейный
Год выхода: 2010
IMDb: 6,2
Американский мальчик Дре потерял отца и вынужден с мамой покинуть США и отправиться в Китай. В школе он смог за считанные дни нажить врагов-хулиганов, которые намерены ежедневно издеваться над сверстниками. Следовательно Дре просит у мастера кунг-фу, которого мастерски сыграл Джеки Чан, научить его боевым искусствам.
Смотрите трейлер к фильму "Карате кид": видео на украинском
"Отчаянные напарники" (Skiptrace)
Жанр: комедия
Год выхода: 2016
IMDb: 5,7
Комедия рассказывает о странном тандеме двух героев – полицейского и афериста. Они совместно берутся за задачи и должны спасти девушку, которая попала в плен преступного синдиката. Невольные союзники попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех.
Смотрите трейлер к фильму "Отчаянные напарники": видео на украинском
"Иностранец" (Foreigner)
Жанр: драма, экшн
Год выхода: 2017
IMDb: 7,0
На этот раз Джеки Чан сыграл драматическую роль бывшего спецназовца Нгок Мин Квана. Ветеран Вьетнамской войны потерял дочь во время теракта в Лондоне. Правительство не спешил искать виновных в преступлении, поэтому за дело взялся отец жертвы.
Смотрите трейлер к фильму "Иностранец": видео на украинском