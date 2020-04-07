Лучшие фильмы с Джеки Чаном, которые прославили его на весь мир

Пожалуй, в мире не найдется человека, который хотя бы раз не смотрел фильмы с Джеки Чаном. Его боевые навыки поразили миллионы поклонников, а сам актер открыл для мира культуру Китая. Какие же киноленты зрители считают лучшими – узнавайте в материале LifeStyle 24

Во вторник, 7 апреля, культовый актер Джеки Чан празднует день рождения. В 2020 году ему исполнилось 66. Такую дату не обошли вниманием журналисты LifeStyle 24, которые благодаря глобальному агрегатору Rotten Tomatoes составили рейтинг лучших кинолент с участием звездного именинника. Поэтому берите вкусности и выбирайте для просмотра один из популярных фильмов Джеки Чана.

Смотрите также: Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить

"Пьяный мастер (Jui kuen)

Жанр: боевик, комедия

Год выхода: 1978

IMDb: 7,6.

Это культовый китайский фильм, который рассказывает историю зажигательного молодого парня, который приходит на учебу к старому мастеру кунг-фу. Мужчина не против алкоголя, поэтому учиться приходится в непростых и порой курьезных условиях.

Интересно, что главный герой, которого сыграл Джеки Чан, это реальная фигура в истории Китая. Хуан Фейхун стал основоположником одного из самых известных стилей ушу – Хунгарии. В ХХ веке он считается своеобразным Робин Гудом в Китае.



Кадр из фильма "Пьяный мастер"/ Скриншот

"Доспехи бога" (Lung hing foo dai)

Жанр: боевик, комедия, приключения

Год выхода: 1986

IMDb: 7,1

Комедия рассказывает про охотника на сокровища, который в Африке нашел загадочную реликвию с названием Доспехи бога. Религиозный клан, узнав об этом, похитил бывшую девушку главного героя Лорелей. В отчаянии ее жених обращается к Джеки, чтобы тот помог вызволить красавицу. Так начинается одно из увлекательных его путешествий.



"Доспехи бога" / Moviestape

"Разборка в Бронксе" (Hong faan kui)

Жанр: боевик, комедия, криминал

Год выхода: 1995

IMDb: 6,7

Китайский полицейский Кеунг впервые приезжает в Америку, чтобы стать свидетелем на свадьбе своего дяди. Незадолго до этого его родственник продает магазин красивой китаянке, не говоря ей о том, что рэкетиры планируют забрать магазин. На защиту девушки становится Кеунг, который хочет проучить бандитов.



"Разборка в Бронксе" / Кадр из фильма

Интересно: 5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителям

"Час пик" (Rush Hour)

Жанр: комедия, экшн

Год выхода: 1998

IMDb: 7,0

Лучший полицейский из Гонконга приезжает в США, чтобы расследовать запутанное дело. Ему нужно как можно скорее выяснить, кто похитил дочь китайского консула. Напарником по этому делу становится американский полицеский-увалень, который расследование превращает в курьезные происшествия.

Смотрите трейлер к комедии "Час пик": видео на русском

"Шанхайский полдень" (Shanghai Noon)

Жанр: комедия, боевик, приключения

Год выхода: 2000

IMDb: 6,6

Китайский искатель приключений, которого сыграл Джеки Чан, отправляется на поиски похищенной принцессы. Во время путешествия он знакомится с грабителем, который вызывается помочь ему в этом деле. Вместе главные герои бросают вызов китайскому предателю из дворца и его криминальному боссу.

Смотрите трейлер к фильму "Шанхайский полдень": видео на английском

"Смокинг" (The Tuxedo)

Жанр: комедия, боевик, фантастика

Год выхода: 2002

IMDb: 5,4

Обычный водитель Джимми Тонг (Джеки Чан) устраивается на работу к миллионеру Кларку Девлину. Высокооплачиваемая работа была спокойной, пока он не узнал, что его шеф – один из лучших шпионов. После того, как злодеи отправляют Кларка в больницу, его водитель берется спасать мир и примеряет особый смокинг, который является оружием, стоимостью в 3 миллиарда долларов.

Смотрите трейлер к фильму "Смокинг": видео на английском

А также: Самые интересные фильмы за последние 5 лет, которые точно вас не разочаруют

"Шпион по соседству" (The Spy Next Door)

Жанр: комедия, боевик

Год выхода: 2009

IMDb: 5,4

За одинокой мамой троих детей ухаживает сосед, которого сыграл Джеки Чан. Малышня его недолюбливает и насмехается над ним, однако они не знают, с кем имеют дело. Обычный сосед, который их нянчит, оказывается секретным агентом, обязанностью которого является защитить эту семью.

Смотрите трейлер к фильму "Шпион по соседству": видео на английском

"Каратэ-пацан "( The Karate Kid)

Жанр: драма, семейный

Год выхода: 2010

IMDb: 6,2

Американский мальчик Дре потерял отца и вынужден с мамой покинуть США и отправиться в Китай. В школе он смог за считанные дни нажить врагов-хулиганов, которые намерены ежедневно издеваться над сверстниками. Следовательно Дре просит у мастера кунг-фу, которого мастерски сыграл Джеки Чан, научить его боевым искусствам.

Смотрите трейлер к фильму "Карате кид": видео на украинском

"Отчаянные напарники" (Skiptrace)

Жанр: комедия

Год выхода: 2016

IMDb: 5,7

Комедия рассказывает о странном тандеме двух героев – полицейского и афериста. Они совместно берутся за задачи и должны спасти девушку, которая попала в плен преступного синдиката. Невольные союзники попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех.

Смотрите трейлер к фильму "Отчаянные напарники": видео на украинском

"Иностранец" (Foreigner)

Жанр: драма, экшн

Год выхода: 2017

IMDb: 7,0

На этот раз Джеки Чан сыграл драматическую роль бывшего спецназовца Нгок Мин Квана. Ветеран Вьетнамской войны потерял дочь во время теракта в Лондоне. Правительство не спешил искать виновных в преступлении, поэтому за дело взялся отец жертвы.

Смотрите трейлер к фильму "Иностранец": видео на украинском