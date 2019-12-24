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Джеки Чан рассказал, что чуть не погиб во время съемок нового фильма

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Джеки Чан / People

Известный гонконгский актер и режиссер Джеки Чан снимается в новом проекте, из-за которого почти попрощался с жизнью.

О том, что 65-летний актер чуть не погиб во время съемок нового фильма сообщает издание The Straights Times.

Кстати, Кристен Стюарт стала мишенью ФБР в украинском трейлере байопика "Против всех врагов"

Кинокартина "Авангард" выйдет в китайский прокат уже в январе 2020 года. Поскольку премьера уже не за горами, актеры и съемочная команда делятся впечатлениями от процесса и различными казусными ситуациями.

Джеки Чан, которому досталась главная роль, рассказал свое несколько негативное воспоминание. По словам актера, в фильме есть сцена, когда его персонаж находится в море и во время съемок этого момента он застрял под камнем в воде, из-за чего едва не погиб. Однако коллеги Джеки Чана поняли, что он находится в опасности и вовремя вытащили его из воды.

Джекі Чан

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино Голливуд
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