Джен Энистон надо убить, – Харви Вайштейн угрожал актрисе из-за обвинений в домогательствах

Одиозного голливудского продюсера признали виновным в двух сексуальных преступлениях. Однако суд не вынес окончательный приговор Харви Вайштейну, а продолжает рассматривать дело. Так, стало известно, что он угрожал американской актрисе Дженнифер Энистон из-за того, что таблоиды должны обнародовать ее обвинения в домогательствах.

В течение последних недель из заголовков мировых СМИ не исчезает имя Харви Вайштейна, которому суд должен вынести приговор уже 11 марта. Так, его признали виновным в незаконных действиях сексуального характера и изнасиловании. Однако в прессу просачиваются новые детали резонансного дела. Так, поводом для обсуждения стала переписка продюсера со своей ассистенткой.

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Как сообщает издание New York Times, помощнице удалось выяснить, что в 2017 году таблоид National Enquirer должен был обнародовать материал, в котором Дженнифер Энистон обвиняла Харви Вайштейна в домогательствах во время съемок триллера "Цена измены" 2005 года. Продюсер отреагировал на такую ​​информацию мгновенно: "Джен Энистон надо убить".

Однако представители голливудской актрисы заверили, что подобных случаев не происходило, а сам Харви Вайштейн никогда не приближался к ней, чтобы пощупать.

Дженнифер никогда не оставалась с Харви наедине. У нас нет никаких комментариев,

– заявили представители Энистон.

Кроме того, в прессе появилась информация, что продюсер-насильник обращался за помощью к своему брату Бобу Вайнштейну в тот момент, когда его карьера рухнула. Он лишь поддержал жерт, которым причинил боль его одиозный родственник: "Настоящий ад – вот где твое место. Считаю, быть тобой – это личный ад. Хорошо бы тебе самому его почувствовать, но нет никаких шансов. Ты заслуживаешь пожизненному заключению за дикость, безнравственность и совершенные поступки".

В чем обвиняют Харви Вайнштейна?

Громкий секс-скандал с участием продюсера вспыхнул в 2017 году. Тогда более 100 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Среди них такие известные голливудские актрисы, как Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Эшли Джадд и Ума Турман. После обнародования первых заявлений против Вайнштейна в США начал активно действовать движение против подобных преступлений #MeToo.

Официально Харви Вайнштейну выдвинули только три обвинения. А вскоре после этого – отпустили под залог в один миллион долларов. Сам продюсер в течение всего времени любую свою вину отрицает. От неоднократно пытался откупился от своих жертв. Представители продюсера предлагали жертвам соглашение на 30 миллионов долларов. Их должны были получить около 30 известных актрис и бывших работниц его студии The Weinstein Company.



Жертвы сексуальных домогательств Харви Вайнштейна / Инфографика 24 Канал