Дженифер Энистон провела вечер с экс-бойфрендом, – СМИ

На премии SAG Awards 2020, которая проходила 19 января в Лос-Анджелесе, едва ли не наибольший шквал обсуждения в сети вызвали трогательные поздравления друг друга бывших влюбленных Дженнифер Энистон и Брэда Питта.

После этого оба стали едва ли не самой обсуждаемой парой в мире. Впрочем появилась информация, что вечер в ресторане Энистон провела не со своим бывшим мужем Брэдом Питтом. Партнером звезды по трапезе оказался другой экс-бойфренд.

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В сети появилось сделанное папарацци фото экс-бойфренда Дженифер Энистон – Джона Майера. Ночью звезду заметили, когда она покидала ресторан Sunset Tower Hotel в Лос-Анджелесе, а через несколько минут из помещения вышел музыкант. Бывшие влюбленные ужинали и мило общались.



Джон Майер в отеле с Дженифер Энистон / Legion-Media

Дженифер Энистон встречалась с певцом Джоном Майером в 2008 году. Их отношения нельзя назвать идеальными: пара довольно часто ссорилась, расходилась, а потом снова мирилась. Ходили даже слухи, что после выяснения отношений оба все же пришли к согласию и готовы жениться, впрочем в 2009 году все-таки окончательно разошлись.



Энистон и Майер

В 2008 году певец дал откровенное интервью американскому журналу Rolling Stone, в котором отметил, что когда он встретил Дженнифер Энистон, его мир остановился.

Мое сердце словно кто-то поставил на паузу, а потом снова запустил в бешеном ритме. Это была любовь с первого взгляда,

– отметил музыкант.

Энистон тоже не стояла в стороне и после развода, в одном из своих интервью глянцу Vogue, отметила, что "на самом деле они еще сильно любят и обожают друг друга".