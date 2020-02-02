Дженна Деван полностью обнажилась на последних месяцах беременности: эротические фото

В Голливуде стало своеобразным трендом делать эротические фото на последних месяцах беременности. Поэтому звезды одна за другой позируют перед камерами без одежды, демонстрируя округлившийся живот. Не обошла это вниманием актриса и танцовщица Дженна Деван.

Знаменитость, которая недавно получила официальный развод с актером Ченнингом Тейтумом, решила устроить фотосессию в своем имении. Дженна Деван позировала в роскошном кружевном халате белого цвета и без нижнего белья. В то же время на некоторых кадрах актриса позировала в шифоновом платье, прикрывая интимные места удачно выбранной позой.

Смотрите также: Пышнотелая певица Lizzo полностью обнажилась для глянца: фото 18+

Известно, что автором съемки стала фотограф Элизабет Мессина, с которым уже сотрудничала Дженна Дюван. Поэтому беременная звезда с легкостью обнажилась перед камерой, что выглядело эротично и в то же время очень нежно. Муж Дженны, голливудский актер Стивен Кази, не отрицал такой откровенности и на некоторых кадрах предстал со своей любимой в кадре.

"Моя любовь, мой подарок. Я самая счастливая девочка", – трогательно подписала снимки с мужем Дженна Деван. А вот к другим сексуальным фото актриса добавила, что это все результат гормонов.



Беременная Дженна Деван обнажилась / Instagram / @jennadewan​

О будущем ребенке Дженна Дюван и Стив Кази рассказали в конце сентября 2019 года. Для актера этот ребенок станет первенцем, поэтому он с трепетом ожидает рождения малыша. В то же время Дженна уже имеет опыт в воспитании ребенка от первого брака с Ченнингом Тейтумом она имеет 6-летнюю дочь Эверли.

Пара живет в Лос-Анджелесе, где активно участвует в светских мероприятиях и демонстрирует идиллию на публике. Дженна не комментирует будущие роды, а вот Стив Кази в одном из комментариев признался, что ожидает появления сына.

"Я даже не могу описать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью... Эви уже ворвалась в мою жизнь. С ней я много чего узнал об отцовстве, потому что именно она научила меня, как ухаживать и общаться с ребенком. Поэтому я не могу дождаться, когда мы подарим ей братика и сделаем нашу маленькую семью немножко больше", – поделился он.