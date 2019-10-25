Дженна Дуан показала фото с розовым бантом на животе: ее заподозрили в ожидании девочки

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Беременная Дженна Дуан
Беременная Дженна Дуан / Фото: People

В инстаграме звезды появилась фотография с бэкстейджа съемки для издания People. Дженна Дуан позирует в нежном платье, а на ее животе связана розовая лента с бантом. Фанаты начали подозревать, что таким образом актриса намекает на ожидание девочки, однако все разговоры Дженна быстро опровергла.

"Как видите, я чувствовала себя сказочно во время съемки", – такая шутливая подпись появилась под фото. Поклонники звезды начали спрашивать, означает ли розовая лента, что она ждет девочку.

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Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan)

 

"Я храню эту тайну для себя", – ответила Дуан, смеясь. "Я ничего не хотела сказать этой фотографией. Но теперь вижу, как много людей меня об этом спрашивают, хотя я даже не думала о поле своего ребенка".

В издании People уже появилась первая фотография с фотосессии Дженны в сказочном саду, но стоит подметить, что теперь на животе нет никакой розовой ленты, которую можно разглядеть на ее кадрах в инстаграме.

Дженна Деван
Беременная Дженна Дуан в фотосессии для People / Фото: People

Более того, в своей недавней заметке бойфренд и отец будущего ребенка Стив Кази намекнул, что у них может родиться мальчик.

"Я даже не могу начать описывать чувства, которые были у меня, когда мы впервые узнали, что Дженна беременна! Я ждал этого момента всю свою жизнь и не мог найти лучшего человека, с которым создал бы семью... Эви уже ворвалась в мою жизнь. С ней я многое узнал об отцовстве, потому что именно она научила меня, как это ухаживать и общаться с ребенком. Поэтому я не могу дождаться, когда мы подарим ей братика и сделаем нашу маленькую семью немного больше", – поделился Стив Кази.

Что известно об отношениях Ченнинга Татума и Дженны Дуан?
История любви началась во время съемок картины "Шаг вперед" 2006 года, где оба играли главные роли. В 2009-м пара сыграла свадьбу. 31 мая 2013 года у пары родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. Позже пара решила развестись после 9 лет совместной жизни. О своем намерении знаменитые экс-супруги объявили на страницах в соцсетях, после чего подали документы на развод.

В конце сентября Дженна Дуан ошеломила фанатов известием о том, что ждет ребенка от нового возлюбленного – известного актера Стива Кази.

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Теги: LifeStyle Звездные мамы Голливуд
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