Дженнифер Энистон до сих пор носит кольцо, которое ей подарил Брэд Питт

Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт в очередной раз заставили все СМИ говорить о себе. Инсайдеры уверяют: в начале 2020 года звезда сериала "Друзья" встретилась с бывшим мужем, одев эксклюзивный перстень от него. Да и до сих пор Дженнифер Энистон охотно примеряет украшение.

По данным таблоида Mirror, еще в конце января 2020 года Дженнифер Энистон возобновила общение с бывшим мужем. Об этом свидетельствовала и их встреча на церемонии SAG Awards, где журналисты заметили не только нежные объятия актеров, но и кольцо от Брэда Питта, которое дополнило образ голливудской красавицы.

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Аксессуар является особенным, поскольку его Дженнифер Энистон получила на помолвку в 1999 году. Стоимость кольца с бриллиантом достигает 500 тысяч долларов. Его дизайн лично разрабатывал Брэд Питт и позаботился, чтобы кольцо было в единственном экземпляре.

По словам инсайдеров, Дженнифер Энистон не раз примеряла украшение. Именно это стало поводом для слухов, что актриса простила Брэду Питту измену. Сами звезды не комментируют новостей о вероятном воссоединении, а поклонникам остается только рассматривать очаровательные фото с их встречи.



Брэд Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images



Брэд Питт и Дженнифер Энистон на премии SAG Awards 2020 / Getty Images

Что известно об отношениях Энистон и Питта

После выхода сериала "Друзья" Дженнифер Энистон получила бешеную популярность не только среди поклонников, но и среди ухажеров. Однако ее сердце покорил харизматичный Брэд Питт, который в 2000 году обменялся с ней клятвами. Но семейная идиллия супругов длилась не долго: уже через 5 лет отношения дали трещину.

Причиной для внезапного развода стал роман Брэда Питта с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Энистон и не предполагала возможности возврата мужа, поэтому за считанные дни подала документы в суд и вновь стала холостячкою.

Актерам понадобилось 15 лет, чтобы простить былые обиды. По словам инсайдеров, Брэд Питт корил себя за то, что сделал больно Дженнифер Энистон. На Рождество он посетил ее на вечеринке и при ее друзьях извинился. Вероятно, искренние слова все-таки подействовали, ведь 19 февраля актеры обменялись дружескими объятиями перед камерами журналистов SAG Awards.