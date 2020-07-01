Знаменитая голливудская актриса, звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон пристыдила всех, кто отказывается носить защитную маску в период коронавируса. Актриса просит думать не только о себе, но и об окружающих.

Актриса опубликовала фотографию в черной маске и попросила фанатов не пренебрегать правилами безопасности, так как от этого зависит здоровье людей. Соответствующий пост появился на личной странице знаменитости в инстаграме.

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"Я понимаю, что маски неудобные и некомфортные. Но разве вы не чувствуете, что хуже, когда предприятия закрываются, рабочие места теряются, медицинские работники испытывают абсолютное истощение, жертвуют своими силами и здоровьем, чтобы остановить пандемию. И так много жизней было забрано этим вирусом, потому что мы не делаем достаточно", – отметила Энистон.

Актриса считает, что некоторые люди крайне небрежно относятся к средствам защиты. По ее словам, не нужно политизировать вопрос и прикрываться "ограничением прав", когда вас просят надеть маску.

Я верю в доброту людей и знаю, что мы все можем это сделать. В нашей стране есть много людей, которые отказываются сделать необходимые шаги для обеспечения безопасности друг друга. Кажется, что люди обеспокоены тем, что их "лишают прав", когда их просят надеть маску. Эта простая и эффективная рекомендация политизирована в ущерб жизни людей. Но это не должно быть поводом для дискуссии,

– заявила Энистон.

В комментариях под фотографией актрису поддержали коллега по сериалу "Друзья" Кортни Кокс, Дрю Бэрримор, Рита Уилсон, Джулия Робертс, Риз Уизерспун и другие.

Что известно о коронавирусе в мире

По данным Worldometers, общее количество случаев заражения на 30 июня достигает 10 миллионов 434 тысяч 900. Не справились с недугом и умерли 508 843 человека, а 5 692 595 – выздоровели.

Страны с наибольшим количеством инфицированных: