Голливудская актриса Дженнифер Энистон решила продать свое фото, которое было сделано 25 лет назад. Средства звезда отправит на борьбу с коронавирусом.

Звезда культового сериала "Друзья" присоединилась к борьбе с пандемией COVID-19. На личной странице в инстаграме она сообщила, что продаст одно из своих архивных фото, а вырученные средства пойдут на помощь в преодолении недуга, который уже унес тысячи жизней в разных уголках мира.

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Фото, которое продаст Дженнифер Энистон

Фотографию сделал знаменитый фотограф Марк Селигер в 1995 году. Он организовал специальную акцию для того, чтобы собрать деньги.

На фотографии Дженнифер Энистон позирует полностью обнаженной. Снимок сделан в черно-белых цветах, что придает ему еще большей страсти. Вероятно, большое количество поклонников звезды захочет получить ее откровенное фото в свою коллекцию, однако пока его начальная цена неизвестна.



Откровенное фото Дженнифер Энистон / Instagram / @jenniferaniston

Мой дорогой друг Марк Селигер объединился с Radvocacy и Christiesinc, чтобы продать 25 его портретов, в том числе и мой, для борьбы с COVID-19. Вся выручка от этого портрета поступит в NAFClinics – организацию, которая обеспечивает бесплатное тестирование на коронавирус и уход за медицинскими службами по всей стране. Еще раз спасибо Марку за то, что позволил мне быть частью этого,

– написала в публикации актриса.