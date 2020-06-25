Известная голливудская актриса, звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон призналась, что очень страдала и боялась остаться в одном кинематографическом образе, в котором была в течение десяти лет.

Знаменитость дала откровенное интервью изданию The Hollywood Reporter, в котором рассказала, через что ей пришлось пройти после участия в съемках сериала "Друзья". Дженнифер призналась, что очень страдала, потому что все воспринимали ее только в образе героини Рейчел.

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Наверное, у каждого творческого человека бывают периоды в карьере, когда по определенным причинам возникает страх, неуверенность. Такой момент был и у Энистон. 51-летняя звезда призналась, что из-за длительных съемок в сериале "Друзья" боялась остаться актрисой одной роли.

Я не могла избавиться от Рейчел Грин, не могла убежать от нее. "Друзей" показывали днем ​​и ночью. Я взрывалась, кричала на телевизор, чтобы он перестал показывать это глупое шоу. Я боролась с собой и с тем, кем стала в индустрии кино. Это была постоянная попытка доказать, что я больше, чем Рейчел,

– рассказала Дженнифер.

Любимица миллионов зрителей в разных уголках мира заметила, что все забыли о ней, как о Рейчел, только после презентации фильма "Хорошая девочка".

"Хорошая девочка" был первым фильмом, в котором я лишилась имиджа Рейчел, и смогла перевоплотиться в кого-то, кто не был мне так близок. Но я очень нервничала. Думала, что я только девушка из квартиры в Нью-Йорке с фиолетовыми стенами,

– рассказала актриса.

"Хорошая девочка" – трейлер: смотрите видео онлайн

Напомним, совсем скоро Дженнифер Энистон вернется к роли Рэйчел Грин в специальном эпизоде "Друзей". Она встретится с коллегами по сериалу на съемочной площадке в конце августа.