Дженнифер Лопес на фото с женихом показала, почему важно поддерживать любимых во время пандемии

Американская певица Джей Ло из-за пандемии коронавируса вынуждена была отложить свою свадьбу, которая должна была состояться летом, но она не теряет оптимизма и еще больше демонстрирует свои чувства к возлюбленногму Алексу Родригесу.

В минувшие выходные 50-летняя певица опубликовала на своей инстаграм-странице пару проникновенных фотографий, на которых нежно обнимает своего жениха Алекса, пока тот читает выпуск газеты The New York Times. Мужчина расслабился на удобном кресле, закинув ноги на мягкую банкетку, в то время как Дженнифер целовала его в шею.

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"Когда заголовки выглядят так, очень важно крепче обнять тех, кого ты любишь, и сказать им, как сильно ты их любишь", – подписала черно-белые фотографии Лопес, где на титульной странице газеты красовался заголовок "Потери рабочих мест в США стремительно растут из-за вируса".

Именно таким образом Джей Ло решила подчеркнуть, что стоит как можно больше времени уделять своим родным и любимым, когда вокруг происходит столько неясных вещей. Кроме этого, на днях Алекс Родригес также распространил романтическое фото с любимой в своем инстаграме. На черно-белом снимке влюбленные вместе лежат на диване и смотрят в гаджет Джей Ло.

"Самая большая выгода от того, что вы проводите столько времени дома вместе – это быть с семьей. Иногда мы настолько заняты своей жизнью, что легко упустить из виду, насколько важно время семьи для всех нас. Не позволяйте этому времени пройти, не вытянув максимальную пользу из этого. Обнимайте своих близких. Каждый день. Расслабьтесь ... вместе. Смейтесь ... вместе. Будьте вместе", – именно так подписал фото с любимой бывший спортсмен.

Стоит добавить, что по состоянию на 18 мая США до сих пор лидируют по количеству официально подтвержденных случаев коронавируса – 1,5 миллиона. Из них – почти 347 тысяч человек вылечилось и 92 тысячи умерли.