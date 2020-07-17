Певица и актриса Дженнифер Лопес не перестает удивлять своих поклонников экспериментами со стилем. На днях звезда сняла рекламу для своей линии обуви, где появилась в провокационном и довольно грубом образе.

Сексуальное фото Дженнифер Лопес

Снимок Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме, где за ее жизнью следят более 126 миллионов человек. Перед поклонниками знаменитая американка предстала в кожаных трусах и топе. Образ она дополнила коротким пуховиком и массивными украшениями.

Жарко Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в купальнике

Но главный акцент в снимке был не на стальном прессе артистки или ее пышной груди. Первое, что зрители видят на снимке – это роскошные стройные ноги Дженнифер Лопес с идеальным загаром. Певица надела босоножки на каблуках, дизайн которых сама разработала для летней коллекции DSW.

Что известно о Джей Ло как дизайнере

После успешной карьеры певицы, актрисы и телеведущей Дженнифер Лопес решила испытать себя еще и как дизайнера. Главной ее страстью является обувь, поэтому она охотно приступила к сотрудничеству с брендом DSW. С профессиональными дизайнерами звезда создала собственную линию, которая имеет бешеную популярность в США.

А в рекламной кампании Дженнифер Лопес решила повторить успех своих коллег, которые самостоятельно рекламируют собственные изделия. Среди них – Рианна, Эмили Ратаковски, Кэндис Сванепул, Эшли Грэм, Виктория Бекхэм. Все звезды активно рекламируют собственные разработки, чем увеличивают продажи, ведь тысячи людей хотят наследовать их стиль.

Поэтому Джей Ло уже создала несколько рекламных снимков, каждый из которых отметился пикантностью. Звезда не скрывала своей сексуальности и для каждого фото выбирала очень откровенный наряд.