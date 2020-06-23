Американская актриса и певица Дженнифер Лопес не скучает на карантине. Артистка согласилась на горячую фотосессию в купальнике, первый кадр из которой уже покорил мир.

Дженнифер Лопес не перестает поражать поклонников все новыми снимками. На инстаграм-странице, за которой следят более 124 миллионов подписчиков, она охотно делится сексуальными фото и результатами своих рекламных проектов. Так, 22 июня артистка опубликовала очередное фото, которое вызвало восторг у фанатов.

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Сексапильная Джей Ло примеряла белый сплошной купальник со стильным лейблом на груди. В пляжном наряде она жарко позировала на фоне океана. Образ Дженнифер Лопес дополнила любимыми серьгами-кольцами и лаконичными украшениями. Волнистые волосы артистка решила не выпрямлять, что стильно выглядело в кадре.

Уже в заметке артистка призналась, что это – первое фото летней рекламной кампании Guess. С этим брендом одежды Дженнифер Лопес уже давно сотрудничает, поэтому охотно становится главной звездой их съемок.

Все поклонники Дженнифер Лопес были поражены ее безупречной фигурой. В 50 лет артистка ежедневно посещает тренажерный зал, поэтому охотно щеголяет своими формами в купальнике или соблазнительных платьях. И даже обычную рекламу обуви Дженнифер Лопес может с легкостью превратить в эротическую: в марте она прорекламировала собственную дизайнерскую линию, созданную с брендом DSW. И те фото, как и новый кадр для Guess, невозможно забыть.