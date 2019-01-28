Дженнифер Энистон хочет удочерить девочку из мексиканского детского дома: детали

Знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон собирается стать матерью до своего 50-летия. Как сообщают иностранные СМИ, женщина запланировала удочерить девочку из детского дома в Мексике.

В течение многих лет Дженнифер Энистон преследуют слухи о бесплодии, однако звезда до сих пор не подтвердила эту информацию. Вероятно, она устала от неудачных браков и решила удочерить девочку из одного из детских домов. Об этом сообщает иностранное издание GossipCop со ссылкой на Globe.

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Как сообщает источник, недавно актриса посещала детские дома в Мексике. И в одном из приютов просто влюбилась в годовалую девочку с темными глазами и длинными ресницами. Чтобы как можно скорее забрать ребенка домой, она поручила дело своим адвокатам, чтобы они собрали необходимые документы.

Что известно об отношениях Дженнифер Энистон?49-летняя актриса, имя которой известно всему миру, так и не испытала счастья материнства и удачного брака. Дженнифер Энистон была дважды замужем и дважды разводилась со своими избранниками. В 2005 году она развелась с Брэдом Питтом после 5 лет совместной жизни. В течение десяти лет она была в поисках личного счастья. В 2015 году она обручилась с Джастином Теру, однако до свадьбы дело так и не дошло. В начале 2018 года пара сообщила о разрыве отношений.