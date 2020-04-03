Дженнифер Энистон отказывала Брэду Питту в сексе в течение 9 месяцев, – СМИ

Голливудские актеры Дженнифер Энистон и Брэд Питт в очередной раз привлекли к себе внимание мировых СМИ. В сети появилась инсайдерская информация о том, что Дженнифер Энистон в начале отношений с Брэдом Питтом 9 месяцев откладывала интимные отношения.

Соответствующая информация появилась на сайте издания Mirror со ссылкой на инсайдера из близкого окружения бывших супругов.

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Это было самым мудрым решением, которое могла сделать Дженнифер. Представьте себе – сказать Брэду Питту ждать секса. Такого не было никогда в его жизни,

– рассказал инсайдер изданию.

Он отметил, что такое решение Дженнифер побудило лишь боязнь того, что секс может очень быстро испортить их отношения.

По его словам, первая интимная связь у них произошла на День святого Валентина в 1999-м году во время романтических выходных в Мексике.



Дженнифер Энистон отсрочила интимную связь с Питтом

Знакомство будущих супругов состоялось в 1998 году на съемках сериала "Друзья". Актриса была одной из главных звезд ситкома, когда же голливудский красавчик только начинал свою карьеру. Однако это не помешало Брэду Питту покорить Дженнифер Энистон. Уже через 5 месяцев после знакомства они обручились.

Пара поженилась в 2000 году. Звездных актеров называли идеальной парой в Голливуде, их отношения были замечательными, однако через 5 лет в супружеской жизни произошла трещина. Брэд Питт закрутил роман с коллегой по фильму "Мистер и миссис Смит" Анджелиной Джоли. Узнав об этом, Дженнифер Энистон сразу подала документы на развод. Расторжение брака было быстрым, ведь пара не имела совместных детей и без шума поделила имущество.

В 2019 году инсайдеры заявили, что Брэд Питт до сих пор чувствует себя виноватым перед экс-возлюбленной и даже извинился перед ней на ее 50-летие. Актер в конце 2019 года принял участие в рождественской вечеринке бывшей жены и провел с ней вечер.

Уже в начале 2020 года СМИ переполняли заголовки о трогательных объятиях бывших супругов на 26-й премии Гильдии киноактеров США. Однако, скорее всего, это были лишь хорошие приятельские поздравления, ведь Дженнифер Энистон получила победу в номинации "Лучшая актриса" за участие в драматическом сериале "Утреннее шоу".



Фотография, которая взорвала сеть в начале 2020 года