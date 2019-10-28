Дженнифер Энистон поцеловала в губы Эллен Дедженерес в эфире: фотодоказательство

Голливудская актриса Дженнифер Энистон стала гостьей вечернего шоу телеведущей Эллен Дедженерес (Ellen DeGeneres), с которой нежно поцеловалась в губы во время прямого эфира.

В разговоре с ведущей Дженнифер Энистон рассказала о съемках в сериале "Утреннее шоу" (The Morning Show) и раскрыла другие темы, но больше всего всем зрителям запомнился неожиданный поцелуй знаменитостей.

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Эллен Дедженерес, которая живет в браке с актрисой Порше де Росси, вспомнила, что целовалась с американским радиоведущим Говардом Стерном две недели назад в эфире. Дженнифер спросила у нее, понравился ли ей поцелуй со Стерном и когда она последний раз делала это с мужчиной.

"Да я постоянно целуюсь с мужчинами. Я для этого и веду эту программу – чтобы был шанс с кем-нибудь поцеловаться", – ответила юмористка.

Потом Эллен решила спросить у Дженнифер, когда она последний раз целовалась с женщиной. Энистон призналась, что никогда, и тогда Дедженерес приблизилась к губам звезды.

"Это то, что зрители хотели увидеть! Они ждали этого в течение многих лет... У тебя мягкие губы", – ответила актриса на провокацию в прямом эфире.