Дженнифер Энистон подорвала инстаграм: как выглядит новое видео актрисы

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / www.gettyimages.com

Актриса и звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон смогла подорвать социальную сеть инстаграм только одним селфи. После создания страницы к знаменитости подписалось более 11 миллионов подписчиков. Последующей публикацией стало смешное видео.

Количество подписчиков на странице Энистон постоянно растет. Среди них – Дженнифер Лопес, Леонардо Ди Каприо, Гвинет Пэлтроу, Мишель Обама, Сальма Хайек и другие звезды.

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После первого селфи с актерами сериала "Друзья" Дженнифер стала одной из самых популярных в инстаграми. Новой публикацией стало короткое видео, на котором актриса нервно разбила телефон об стол. Энистон поблагодарила за теплый прием и оставила курьезную подпись к ролику.

"Клянусь, я не хотела его поломать", – добавила Дженнифер.

В течение 13 часов после публикации видео набрало более 10 миллионов просмотров.

 

Добавим, в среду, 16 октября, Дженнифер Энистон попала в объективы папарацци во время прогулки в Лос-Анджелесе в total black look. 50-летняя актриса потрясла стройной фигурой в обтягивающих штанах и на каблуках.

Дженніфер Еністон
Дженнифер Энистон / Getty Images

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон
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