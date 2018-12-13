Дженнифер Энистон рассказала о продолжении сериала "Друзья": неожиданные детали
49-летняя звезда сериала "Друзья" стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden. В эфире позднего шоу она поделилась, что вместе с другими актрисами они хотели бы снять продолжение культового сериала "Друзья".
Видеоролик с The Late Late Show with James Corden с Дженнифер Энистон появился на YouTube-канале шоу. В эфире актриса призналась, что Лиза Кудроу, Кортни Кокс и она хотели бы снять эпизод продолжения знаменитого сериала "Друзья", но у них есть некоторые недоразумения с мужским актерским составом.
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Все девочки с радостью согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, в отличие от нас, коллеги-мужчины не очень обрадовались такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк на сериал в стиле "Золотых девочек", в котором мы будем старые и на колясках,
– пошутила Дженнифер Энистон.
Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энстон / Instagram / @jenniferanistononline
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс / Instagram / @jenniferanistononline
Смотреть видео с Дженнифер Энистон:
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