Дженнифер Энистон рассказала о продолжении сериала "Друзья": неожиданные детали

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Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон / Instagram/ @jenniferanistononline

49-летняя звезда сериала "Друзья" стала гостьей шоу The Late Late Show with James Corden. В эфире позднего шоу она поделилась, что вместе с другими актрисами они хотели бы снять продолжение культового сериала "Друзья".

Видеоролик с The Late Late Show with James Corden с Дженнифер Энистон появился на YouTube-канале шоу. В эфире актриса призналась, что Лиза Кудроу, Кортни Кокс и она хотели бы снять эпизод продолжения знаменитого сериала "Друзья", но у них есть некоторые недоразумения с мужским актерским составом.

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Все девочки с радостью согласились снять эпизод с воссоединением. Однако, в отличие от нас, коллеги-мужчины не очень обрадовались такой инициативе. Поэтому мы решили просто сделать римейк на сериал в стиле "Золотых девочек", в котором мы будем старые и на колясках,
– пошутила Дженнифер Энистон.

Зірки серіалу Друзі
Кортни Кокс, Лиза Кудроу и Дженнифер Энстон / Instagram / @jenniferanistononline

Дженніфер Еністон і Кортні Кокс
Дженнифер Энистон и Кортни Кокс / Instagram / @jenniferanistononline

Смотреть видео с Дженнифер Энистон:

 

Теги: LifeStyle Кино Дженифер Энистон Голливуд
Источник: 24 канал
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