Дженнифер Энистон сделала сюрприз медсестре, которая заболела коронавирусом
Главной героиней нового выпуска шоу Джимми Киммела стала медсестра Кимбэлл Фэйрбэнкс из штата Юта. Девушка заразилась коронавирусом, когда помогала инфицированным. Пообщаться и поддержать медсестру решила Дженнифер Энистон, которая подготовила немало сюрпризов для эфира.
Как известно, США лидирует по количеству инфицированных COVID-19. По последним данным, там коронавирусом заболели 216 тысяч человек, из которых 5 100 умерли. Поэтому все медицинские работники оказывают помощь больным круглосуточно. Одной из них была Кимбэлл Фэйрбэнкс, которая во время работы в кардиологическом отделении подхватила болезнь.
Смотрите также: Придерживаясь дистанции: как британцы развлекаются на карантине
Поддержать медсестру взялся Киммел и Дженнифер Энистон. Актриса не сдерживала своего восторга от самоотверженности американских медиков во время пандемии.
"Привет, дорогая, так замечательно познакомиться с тобой, я просто хочу сказать: Да хранит вас всех Бог! Тебя и всех твоих коллег, которые выполняют свой долг. Я даже не знаю, как выразить мою благодарность за то, что вы делаете, подвергая себя риску. Вы просто невероятные", – отметила Дженнифер Энистон.
Но на этом сюрпризы от звезды не закончились. Дженнифер Энистон рассказала, что передала Кимбэлл Фэйрбэнкс сертификат на покупки в Postmates – службе курьерской доставки из ресторанов и магазинов. Такие же подарки от нее получили все медработники клиники, где работает девушка.
Смотрите видео, как Дженнифер Энистон общалась с инфицированной медсестрой:
Кроме этого, Дженнифер Энистон рассказала, что находится на самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе. Актриса уделяет все свободное время уборке. В своих вещах Дженнифер Энистон нашла запись первого прослушивания, когда ей было всего 13. Звезда пообещала в ближайшее время поделиться роликом с поклонниками.
Читайте также
-
5 комедий с Эдди Мерфи, которые больше всего понравились зрителямсегодня , 13:10
-
Ирина Федишин рассказала, как муж помог ей построить карьерусегодня , 16:08
-
Дочь Милы Йовович отпраздновала 5-летие: праздничные фотосегодня , 12:31
-
Выходные в апреле: сколько будут отдыхать украинцысегодня , 14:08
-
Знаменитый комедийный актер Эдди Лардж умер от коронавирусасегодня , 11:25
-
Когда Троица в 2020 году: дата праздика в Украинесегодня , 11:01