Дженнифер Энистон сделала сюрприз медсестре, которая заболела коронавирусом

Главной героиней нового выпуска шоу Джимми Киммела стала медсестра Кимбэлл Фэйрбэнкс из штата Юта. Девушка заразилась коронавирусом, когда помогала инфицированным. Пообщаться и поддержать медсестру решила Дженнифер Энистон, которая подготовила немало сюрпризов для эфира.

Как известно, США лидирует по количеству инфицированных COVID-19. По последним данным, там коронавирусом заболели 216 тысяч человек, из которых 5 100 умерли. Поэтому все медицинские работники оказывают помощь больным круглосуточно. Одной из них была Кимбэлл Фэйрбэнкс, которая во время работы в кардиологическом отделении подхватила болезнь.

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Поддержать медсестру взялся Киммел и Дженнифер Энистон. Актриса не сдерживала своего восторга от самоотверженности американских медиков во время пандемии.

"Привет, дорогая, так замечательно познакомиться с тобой, я просто хочу сказать: Да хранит вас всех Бог! Тебя и всех твоих коллег, которые выполняют свой долг. Я даже не знаю, как выразить мою благодарность за то, что вы делаете, подвергая себя риску. Вы просто невероятные", – отметила Дженнифер Энистон.

Но на этом сюрпризы от звезды не закончились. Дженнифер Энистон рассказала, что передала Кимбэлл Фэйрбэнкс сертификат на покупки в Postmates – службе курьерской доставки из ресторанов и магазинов. Такие же подарки от нее получили все медработники клиники, где работает девушка.

Смотрите видео, как Дженнифер Энистон общалась с инфицированной медсестрой:

Кроме этого, Дженнифер Энистон рассказала, что находится на самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе. Актриса уделяет все свободное время уборке. В своих вещах Дженнифер Энистон нашла запись первого прослушивания, когда ей было всего 13. Звезда пообещала в ближайшее время поделиться роликом с поклонниками.