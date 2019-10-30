Дженнифер Энистон снялась в роскошной фотосессии для глянца: фото

6 Читати новину українською
Дженнифер Энистон в выпуске Marie Claire
Дженнифер Энистон в выпуске Marie Claire / www.marieclaire.com.au

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, представляющая в мире увлекательную драму "Утреннее шоу" (The Morning Show), стала приглашенной гостьей на многих радио- и телеэфирах. На днях знаменитость снялась для популярного глянца и дала достаточно откровенное интервью.

Дженнифер Энистон стала главной звездой нового выпуска австралийского журнала Marie Claire. Актриса примерила роскошные и элегантные платья, которые подчеркнули ее женственность. Уже в начале декабря глянец появится в продаже, а сейчас сеть покоряют первые снимки и фрагменты из откровенного интервью.

Читайте также: Королевская классика и голливудский шик: Энистон и Уизерспун пришли на премьеру своего шоу

"Мне невероятно повезло, что я стала частью этого. Это один из самых красивых драгоценных камней, который я могла получить", – призналась Дженнифер Энистон.

Дженніфер Еністон у новій фотосесії

Дженнифер Энистон в новой фотосессии / Marie Claire

Главной темой общения был новый проект актрисы, в котором она не только сыграла одну из главных героинь, но и стала исполнительным продюсером. Речь идет об "Утреннем шоу", которое Дженнифер Энистон создала при поддержке ее коллеги Риз Уизерспун. В женской драме знаменитости решили поднять тему сексуальных домогательств, а зрители увидят их ожесточенную борьбу за место в радиоэфире после освобождения коллеги из-за харассмента.

Дженнифер Энистон призналась, что начинала работать над пилотными сериями еще в 2016 году. Тогда еще не было скандальных новостей о Харви Вайнштейне, движения #MeToo и освобождения Мэтта Лауэра с NBC's Today за "неуместное сексуальное поведение".

Дженніфер Еністон прикрасила глянець
Дженнифер Энистон украсила глянец / Marie Claire

А вот вне работы Дженнифер Энистон продолжает наслаждаться жизнью и активно проводит время с друзьями. Еженедельно знаменитость встречается со своими подругами по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и Лизой Кудроу. Только им Дженнифер Энистон с легкостью рассказывает о личной жизни, в то время как для журналистов подготовила двусмысленный ответ на вопрос о новом бойфренде.

Возможно, я встречаюсь кое с кем. Но может быть, что и нет... Скажу одно: я считаю любовь прекрасным чувством и всегда буду в него верить,
– добавила Дженнифер Энистон.

Дженніфер Енісон стала зіркою журналу
Дженнифер Энистон стала звездой журнала / Marie Claire

blog_ava
День студента 2019: когда празднуют в Украине
сегодня
7507
Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Голливуд Дженнифер Энистон
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
сегодня 17:12 Легкий и простой макияж на Хэллоуин: 14 идей, которые можно воплотить в домашних условиях
Квітослава Туз 560
Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
сегодня 12:01 Иванке Трамп – 38: малоизвестные факты о дочери президента США
Юлія Михайлова 1376
Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
29 октября 20:03 Фильмы года 2019: лучшие ленты, которые обязательно стоит увидеть каждому
Юлія Турелик 337831
Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
29 октября 19:06 Куда пойти в Киеве на Хэллоуин: афиша мероприятий
Квітослава Туз 2294
Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
29 октября 14:01 Страшный макияж на Хэллоуин 2019: оригинальные идеи в видео и фото
Олена Левчук 4797
Новости
Больше новостей
Залиште відгук