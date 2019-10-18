Дженнифер Энистон умилила сеть детским фото

Голливудская актриса Дженнифер Энистон, которая на днях создала свою страницу в социальной сети Инстаграм, растрогала всех поклонников архивным фото.

Дженнифер в течение двух дней собрала более 13 миллионов подписчиков в Инстаграме. Первой публикацией стало совместное селфи с актерами сериала "Друзья", второй – курьезное видео, на котором Энистон разбивает телефон. В пятницу, 18 октября, актриса опубликовала архивный снимок из своего детства.

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На черно-белом фото будущая звезда "Друзей" позирует в шляпе, демонстрируя вьющиеся волосы. На другой фотографии 50-летняя Джен попыталась повторить свой детский образ в панаме, которая имела похожий цвет к глазам актрисы.

"На стиле. Тогда и сейчас", – лаконично добавила Энистон в подписи.

В течение 15 часов после публикации фото насобирало около 4,8 миллиона лайков и 48 тысяч комментариев – некоторые из них были от других знаменитостей. "Милый пирожок", – написала Риз Уизерспун.



Дженнифер Энистон в детстве / Instagram / @jenniferaniston



Дженнифер Энистон в 50 лет / Instagram / @jenniferaniston