Дженнифер Энистон выразила благодарность врачам в разгар распространения коронавируса

Голливудская актриса присоединилась к числу тех, кто публично прокомментировал вспышку смертельного вируса во всем мире. Дженнифер Энистон отметила, что сегодня стоит позаботиться о людях, которые находятся в зоне риска.

В то время, когда большинство стран по всему миру находится в изоляции, гражданам как никогда важно чувствовать поддержку друг друга. В современных обстоятельствах лидерами мнений и примером для большинства становятся звезды. Так, 51-летняя Дженнифер Энистон одна из тех, кто не обошел вниманием пандемию коронавируса.

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В инстаграм-сторис знаменитость опубликовала трогательное обращение к поклонникам. Она вспомнила пожертвования коллег Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса на счет благотворительных организаций Feeding America и Food Banks Canada, призывая всех неравнодушных позаботиться о питании и здоровье тех, кто в этом критически нуждается.

"Сейчас наступило сумасшедшее время. Но, помните, лучшее, что мы можем сейчас сделать, – это оставаться в курсе событий, сохранять спокойствие и самоизолироваться от общества, чтобы замедлить распространение вируса. Очень важно отнестись к этому серьезно и подумать не только о себе, но и о других людях. Если вы молоды и здоровы, помните, что самоизоляция создана не только для вашего блага, но и ради безопасности тех людей, которые находятся в группе риска. Нам нужно держаться вместе", – отметила Дженнифер Энистон .

Кроме того, актриса не забыла поблагодарить врачей, которые ежедневно борются за жизнь пациентов. На фото видно, как истощенные медики пытаются восстановить силы во время короткого сна после рабочей смены.

Посылаю любовь и благодарность этим удивительным женщинам, которые работают круглосуточно. Вы – наши герои,

– написала Дженнифер Энистон.



Дженнифер Энистон публично поблагодарила врачей / Instagram Stories / @jenniferaniston

По состоянию на 18 марта от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 7 989 человек. Общее количество инфицированных – 200 126 человек по всему миру. Впрочем, есть и хорошие новости – выздоровели более 82 тысяч человек. После Китая самый высокий показатель инфицирования коронавирусом в Италии. В стране зафиксировали 1 809 смертельных случаев от коронавируса.



Мифы и правда о коронавирусе / Картинка 24 канала