Дженнифер Лопес, Бейонсе или Селена Гомес: топ-10 самых сексуальных певиц 2019 года
В сети появился рейтинг топ-10 самых сексуальных певиц 2019 года. Звезд выбирали на основе количества поисковых запросов и предпочтений в социальной сети Instagram.
Рейтинг опубликовал портал The Daily Records.
Читайте также: Бейонсе, Опра Уинфри, Серена Уильямс и другие звезды вошли в рейтинг самых влиятельных женщин мира
Самые сексуальные певицы 2019 года
10 место: Селена Гомес
9 место: Ариана Гранде
8 место: Дженнифер Лопес
7 место: Мерайя Керри
6 место: Кэти Перри
5 место: Леди Гага
4 место: Ники Минаж
3 место: Рианна
2 место: Бейонсе
1 место: Тейлор Свифт
Источник: Lifestyle
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии