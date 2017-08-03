Дженнифер Лопес, Бейонсе или Селена Гомес: топ-10 самых сексуальных певиц 2019 года

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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт / Instagram / @taylorswift

В сети появился рейтинг топ-10 самых сексуальных певиц 2019 года. Звезд выбирали на основе количества поисковых запросов и предпочтений в социальной сети Instagram.

Рейтинг опубликовал портал The Daily Records.

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Самые сексуальные певицы 2019 года

10 место: Селена Гомес

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Selena Gomez (@selenagomez)

 

9 место: Ариана Гранде

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

 

8 место: Дженнифер Лопес

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

7 место: Мерайя Керри

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

 

6 место: Кэти Перри

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений KATY PERRY (@katyperry)

 

5 место: Леди Гага

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga)

 

4 место: Ники Минаж

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

3 место: Рианна

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

2 место: Бейонсе

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Beyoncé (@beyonce)

 

1 место: Тейлор Свифт

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Taylor Swift (@taylorswift)

 

Теги: LifeStyle Музыка рейтинги Бейонсе Селена Гомес Дженнифер Лопес Леди Гага Рианна
Источник: Lifestyle
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