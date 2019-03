Дженнифер Лопес и Алекс Родригес: история любви знаменитой пары

Голливудская пара, Дженнифер Лопес и Алекс Родригес, обручилась! Два года счастливых отношений, большой поддержки и совместной жизни стали прекрасным фундаментом для создания новой семьи. И хоть это не первый брак для каждого из них, но их история любви действительно заслуживает отдельного восхищения.

Несмотря на разницу в возрасте Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса – певице 49 лет, а бейсболисту – 43 – пара имеет особые отношения и постоянно напоминает о своих чувствах в социальных сетях и в реальной жизни. Каждый из них имеет своих детей и непростой жизненный путь, но общие принципы и приоритеты в жизни объединили их и в конечном итоге сформировали собственную семью.

История любви Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Влюбленные спортсмен и актриса познакомились еще 14 лет назад, в 2005-м, но роман закрутили только зимой 2017-го. В первом совместном интервью для именитого издания Vanity Fair Дженнифер и Алекс отмечали, что если бы стали встречаться еще в начале своего знакомства, то вряд ли у них что-то получилось бы.

Следовательно, их первое свидание состоялось в ресторане в Лос-Анджелесе. Тогда же их разговор почему-то совсем не клеился, да и сами еще не влюбленные друг в друга звезды не имели никаких планов на совместное будущее.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на MTV Video Music Awards 2018 / Getty Images

"Он был таким разговорчивым! Я думала, что сама буду много говорить, но я просто слушала. А он рассказывал о планах, об уходе из бейсбола, о том, как мечтал снова жениться, – о вещах, которые на первом свидании обычно не обсуждают", – поделилась в интервью Лопес.

Однако в какой-то момент Лопес заявила ему, что ни с кем не встречается. И тут он внезапно решил взять инициативу в свои руки. Он пошел в туалет, набрался там смелости и отправил ей сообщение, которое изменило ход свидания и вообще всех будущих отношений.

Там было написано: "Ты просто невероятно сексуально выглядишь". Сразу после этого сработала пожарная сигнализация, и нам пришлось эвакуироваться,

– вспоминает Лопес.

4 февраля в социальных сетях Дженнифер Лопес и Алекс Родригес поздравили друг друга со второй годовщиной отношений, потому можно утверждать, что пара официально начала отношения 4 февраля 2017 года. После нескольких неофициальных выходов вместе, а впоследствии – уже их совместных появлений на светских мероприятиях и совместных снимков в соцсетях, бывшая подруга Алекса Родригеса заявила в июне 2017-го, что спортсмен на самом деле изменяет Лопес и что до сих пор общается с ней на интимные темы.

"Я не думаю, что она привлекает его в сексуальном плане. В постели с Джей Ло он, возможно, представляет меня. Она идиотка, если думает, что он будет ей верен!", – заявляла журналистам Лорен Хантер, добавляя, что тогда у мужчины не было никаких серьезных намерений в отношении Дженнифер. Он до сих пор продолжал звать на свидание экс-подружку и созванивался с ней посреди ночи.

Путешествия, занятия спортом и светские мероприятия

Правда это или нет, но отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса с тех пор ничуть не изменились. Пара охотно посещает вместе светские события, где каждый раз выражает восхищение друг другом. Их стиль, огонь в глазах и счастливые улыбки сразу становятся в центре внимания всех папарацци на каждом событии. Алекс каждый раз фотографируется вместе с возлюбленной, но понимает, что она является более публичной личностью, чем он, поэтому по-джентельменски оставляет ее одну перед камерами, чтобы она имела достаточно самостоятельных фото для знаменитых глянцев.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на Met Gala 2018 / Getty Images

Пара также часто путешествует – как наедине, так и вместе со своими детьми, которых вместе теперь у них четверо. Семья в основном любит горячие края, из-за чего их чаще всего можно увидеть возле океана между пальмами. Влюбленная пара постоянно проводит время вместе на семейных праздниках, даря друг другу трогательные подарки.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес с детьми / Instagram / @arod

Кроме этого пара охотно проводит время в спортзале. По словам Алекса, тренировки в зале – это лучший способ снять стресс.

Бешеный график означает бешеные часы, но мы никогда не пропускаем тренировки. Так выглядят наши тренировки верхней части тела. Джей Ло и я хорошо позанимались прошлой ночью,

– рассказывал мужчина в одном из своих Instagram-сообщений.

Сам Алекс Родригес также неоднократно отмечал, что восхищается своей возлюбленной, потому что именно упорные занятия помогают ей быть в такой отличной спортивной форме: "Она очень редко пьет алкоголь, старается спать не меньше восьми часов. Все это помогает ей оставаться такой красивой".

Общее имущество

Уже в марте 2018-го года СМИ облетела новость, что Дженнифер Лопес со своим бойфрендом приобрела совместную квартиру за 15 миллионов долларов. Роскошные апартаменты в Нью-Йорке они присмотрели себе в элитном пентхаусе, расположенном в самом высоком жилом небоскребе Нью-Йорка на знаменитой улице Park Avenue. Как известно, такое имение было подарком Лопес от ее возлюбленного. Но радовались апартаментами они недолго. Уже в начале 2019 года Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сообщили о продаже своего семейного гнездышка, поскольку по определенным причинам оно их не устраивало.

Возможной причиной продажи имения стала первая совместная покупка парой нового дома. В начале 2019 года стало известно, что Джей Ло и Алекс обзавелись новой роскошной недвижимостью, стоимостью 6,6 миллионов долларов. Дом размещен на берегу Тихого океана в Малибу.

Слухи о помолвке

Еще в июле 2018-го в сети появились первые слухи о тайной помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Впервые об этом заговорили, когда пара отдыхала на День независимости на пляже и певица засветила на безымянном пальце левой руки новое кольцо. Но впоследствии во время радиоэфира Cubby and Carolina in the Morning знаменитость опровергла слухи о тайной помолвке: "Я не помолвлена. Нет-нет". Тогда же Дженнифер рассказала, что не только рада, что бейсболист стал частичкой ее семьи и заботливым отцом для ее двойняшек, но и считает, что он сделал это очень вовремя.

Я думаю, что, если бы мы встретились в 20 лет, может мы и не были бы вместе, потому что оба слишком сумасшедшие. Но теперь, в этот период нашей жизни, в котором у нас обоих есть дети, мы достигли определенной цели в карьере, мы действительно дополняем друг друга,

– рассказывала Дженнифер Лопес.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на премии Оскар-2019 / Getty Images

Их последний совместный выход состоялся на церемонии премии Оскар-2019. Событие, которое состоялось в Лос-Анджелесе 24 февраля, собрало всех самых известных звезд Голливуда, включая Лопес и Родреса. Традиционно влюбленные не стеснялись проявлять свои нежные чувства друг к другу и продемонстрировали невероятный парный образ.

И уже 10 марта пара рассказала всему миру, что они станут супругами! Джей Ло и Алекс отправились на Багамские острова накануне Международного женского дня, где тот и сделал ей неожиданный сюрприз в виде признания. Дженнифер Лопес поделилась радостной новостью со своими поклонниками в Instagram, опубликовав фото с "эмоджи" в виде нескольких сердец. В то время как бейсболист опубликовал аналогичное фото руки возлюбленной с кольцом на безымянном пальце со словами: "Она сказала "да". Эксперт по ювелирным изделиям Кэтрин мани уже оценила кольцо, которое получила Дженнифер Лопес. По ее словам, оно сделано из белого золота или платины, а размер бриллианта составляет не менее 12 каратов. Приблизительная цена такого кольца – 4,5 миллиона долларов.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес обручились / Instagram / @jlo

Личная жизнь Дженнифер Лопес

Что у Дженнифер, что у Алекса есть собственные дети от предыдущих отношений. Для американской актрисы и певицы брак с Родригесом будет четвертым, а предложение женитьбы – аж шестым! Первый брак у Джей Ло был с официантом Охани Ноа, однако он продлился недолго – всего 1 год с 1997 по 1998-й. В 1999 году у нее завязались романтические отношения с рэпером и продюсером Шоном Комбсом. Однако в том же году влюбленную пару с двумя другими людьми задержали в связи со стрельбой в клубе на Таймс-сквер в Нью-Йорке, но Джей Ло впоследствии признали невиновной в деле.

После расставания с Комбсом, зажигательная Лопес начала встречаться с танцором Крисом Джаддом, с которым также состояла в браке с сентября 2001 по июнь 2002. Сразу же после второго развода она начала встречаться с актером Беном Аффлеком, и даже в ноябре 2002 года пара объявила о помолвке. Тогда же голливудская пара стала одной из самых популярных в Голливуде, их назвали общим словом, которое состояло из имен звезд – Bennifer. Всего за день до их свадьбы – 14 сентября 2003 года – событие по неизвестным причинам было отменено.



Дженнифер Лопес и Марк Энтони в 2010 году в Лас-Вегасе / Getty Images

Вскоре после расставания с голливудским красавцем Аффлеком, звезда начала встречаться со своим другом-певцом Марком Энтони. Для нее эти отношения обернулись третьим браком (5 июня 2004 года) и рождением двоих детей-двойняшек в феврале 2008 года – сына Макса (Максимиллиана Дэвида) и дочери Эмми (Эммы Мэрибел). Что интересно, свадьбу Дженнифер и Марк отыграли всего через неделю после официального развода Энтони со своей первой женой, Дайанарой Торрес. Уже в июле 2011 года супруги заявили о намерении развестись, что официально и произошло в июне 2014-го.

Пока длился весь процесс развода, Дженнифер Лопес не теряла времени и с 2011 года по 2014-й встречалась с танцором Каспером Смартом. После годичного перерыва в отношениях, они снова воссоединились в 2015-м. Но в августе 2016-го они навсегда порвали отношения, оставшись близкими друзьями. Последний роман перед отношениями с Алексом Родригесом у Джей Ло был с рэпером Дрейком – с декабря 2016-го по февраль 2017 года. И уже в феврале у нее начались счастливые отношения с ее сегодняшним избранником и женихом – бизнесменом и бейсболистом Алексом Родригесом.

Личная жизнь Алекса Родригеса

О закулисной жизни сегодняшнего партнера Джей Ло известно немного. В первом браке с Синтией Скертис, который длился с 2002 по 2008 год, у него родилось двое девочек: Наташа Александр Родригес (в 2004 году) и Элла Александр Родригес (в 2008 году).



Алекс Родригес с дочерьми Наташей и Эллой / Instagram / @arod

С тех пор у Алекса были лишь отношения с Лорен Хантер, а также возможные скрытые отношения с экс-женой бейсболиста Хосе Кансеко – Джессикой. После новостей о помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса 54-летний бейсболист заявил, что новоиспеченный жених изменял с его бывшей второй женой.