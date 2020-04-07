Дженнифер Лопес и Алекс Родригес перенесли свадьбу из-за коронавируса

Долгожданную свадьбу одной из самых красивых пар Голливуда Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса пришлось перенести из-за вспышки пандемии коронавируса. Новая дата праздника пока неизвестна.

Свадьба Дженнифер и Алекс является одним из самых ожидаемых событий в мировом шоу-бизнесе. Мужчина сделал предложение возлюбленной еще в марте прошлого года, во время отдыха на Багамских островах. Роскошная церемония должна была состояться летом, однако из-за распространения коронавіиусной болезни ее перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

Читайте также: Поклонники осудили Дженнифер Лопес и ее жениха за нарушение карантина

Джей Ло на днях дала интервью Эллен Дедженерес, которое состоялось в онлайн-режиме. Тогда она призналась, что не знает, когда они с Алексом станут мужем и женой.

Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что в какую дату это произойдет. Мы держимся, как и весь мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев подумать, что с этим делать,

– рассказала звездная невеста.

Также артистка рассказала, что на самоизоляции превратилась в учительницу. Дженнифер ежедневно помогает делать домашнее задание 12-летним двойняшкам Максу и Эмме, в которых обучение происходит дистанционно. Лопес признается, что не всегда может справиться с этим и приходится искать объяснения в учебниках.

Что известно о помолвке Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса?

Бывший бейсболист Алекс Родригес сделал предложение певице Дженнифер Лопес 9 марта 2019 года. Тогда пара отдыхала на Багамах по случаю двухлетней годовщины отношений. Женщина рассказывала,что они вышли на прогулку по пляжу на закате, а потом ужинали вдвоем у открытого огня. Джей Ло получила кольцо от бренда Vivid Diamonds с гигантским бриллиантом. По оценкам экспертов, приблизительная цена такого ювелирного украшения составляет 4,5 миллиона долларов.

Добавим, по состоянию на 6 апреля в мире зафиксировали 1 346 949 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 74 702 летальные. Удалось выздороветь 278 698 больным. Самая большая вспышка заболевания наблюдается в США. За минувшие сутки там умерли почти 1 100 человек. Общее количество зараженных составляет 367 685 человек.