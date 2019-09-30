Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили пышную вечеринку по случаю помолвки: фото

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на вечеринке по случаю помолвки
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес на вечеринке по случаю помолвки / Instagram / @arod

Голливудская пара Джей Ло и Алекс Родригес 27 сентября отпраздновала свою помолвку в кругу семьи и друзей. О вечеринке звезды сообщили на своих страницах в социальных сетях только через 2 дня после празднования.

На событие 50-летняя Дженнифер надела белоснежное платье-жабо в свадебном стиле от Solace London, а Алекс – классический смокинг. Соответствующими фотографиями с праздника звезды поделились в инстаграми.

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Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес с ярким макияжем на вечеринке / Instagram / @jlo

Застолье состоялось Лос-Анджелесе, где на празднике присутствовали дети от предыдущих браков Дженнифер и Алекса – 11-летние двойняшки Дженнифер Макс и Эмми от певца Марка Энтони, а также дочери Родригеса – 11-летняя Элла и 14-летняя Наташа от его бывшей жены Синтии Скертис.

Дженніфер Лопес
Влюбленная пара с детьми / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес

Дети Джей Ло и Алекса Родригеса / Instagram-Stories / @jlo

Относительно друзей, то на вечеринку пара пригласила и своих лучших друзей: актрису Лиа Ремини, телеведущего Райана Сикреста, певицу Карол Байер Сагер и многие другие. "Это было так здорово – провести праздник с семьей и близкими друзьями прошлой ночью", – поделился мыслями Алекс на своей странице в инстаграме.

Фото с вечеринки по случаю помолвки Джей Ло и Алекса Родригеса / Instagram-Stories / @jlo

Когда состоится свадьба пары – пока неизвестно, но недавно Джей Ло призналась, что к алтарю ее поведет 11-летний сын Макс. Добавим, 10 марта Алекс сделал предложение руки и сердца Дженнифер. Мужчина организовал ей неожиданный сюрприз в виде признания на Багамских островах и подарил роскошное кольцо, цена которого примерно 4,5 миллиона долларов.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные свадьбы Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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