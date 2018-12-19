Дженнифер Лопес и Алекс Родригес устроили романтическое свидание: миловидные фото

Американская звезда Дженнифер Лопес очаровывает весь мир своими фотографиями и рассказами об отношениях с Алексом Родригесом. На этот раз они устроили необычное свидание на качелях на фоне красивых пейзажей.

Новые снимки появились в Instagram-аккаунте Алекса, который не смог сдержать собственных эмоций. "С тобой я снова чувствую себя ребенком", – говорится в подписи к фото.

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На снимке Джей Ло и Алекс Родригес одеты довольно по-светски, однако они не оставили возможности, чтобы весело провести время. Певица примерила красивое прозрачное макси-платье с орнаментами, которое прекрасно выделяло ее стройные формы. Бейсболист в то же время был одет в серый костюм со светло-фиалковой рубашкой и галстуком. Его образ дополняли черные очки и темно-коричневая обувь, в то время как Лопес предпочла быть без обуви.



Алекс Родригес и Дженнифер Лопес / Instagram / @arod

Пара выглядела абсолютно счастливой и влюбленной, из-за чего заслужила от своих фанатов более 200 тысяч предпочтений.

Что известно про отношения Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса?Отношения между известной исполнительницей и бейсболистом завязались в марте 2017 года и с тех пор пара демонстрирует самые нежные чувства любви и преданности на фотографиях и светских мероприятиях. Как у Алекса, так и у Джей Ло было много романов и даже браков, от которых у пары остались собственные дети: у певицы от третьего брака сын Макс и дочь Эмми, в то время как у спортсмена от первого брака двое дочерей – Наташа и Элла.



В СМИ неоднократно появлялись слухи о свадьбе влюбленных, да и сама Лопес неоднократно хвасталась кольцом, похожим на обручальное, однако пара до сих пор все замалчивает и не спешит опровергать догадки журналистов и поклонников.