Дженнифер Лопес и Алекс Родригес впервые вышли в свет после помолвки и скандальных слухов

Недавно звездная пара вернулась с отдыха в теплых краях, где Алекс Родригес попросил у любимой Дженнифер Лопес руку и сердце. Будущие супруги впервые вышли в свет после помолвки, засветившись в одном из итальянских ресторанов.

Звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о женитьбе недавно, во время отдыха на Багамах. Голливудская актриса поделилась трогательными снимками с помолвки на берегу моря, однако сразу после их объявления коллега Алекса Родригеса Хоче Кансеко заявил о его изменах Дженнифер Лопес.

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Однако звездная пара никак не прокомментировала его скандальное заявление и сразу после возвращения из отдыха отправилась на романтическое свидание. Папарацци заметили их в итальянском ресторане Carbone. Жених и невеста влюбленно смотрели друг на друга и крепко держались за руки. Массивное обручальное кольцо Дженнифер Лопес сверкало на фото даже издалека. Стоит добавить, что кольцо стоит около 4,5 миллиона долларов.



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес​ / Instagram / @jenfromtheblockjlo



Дженнифер Лопес и Алекс Родригес​ / Instagram / @jenfromtheblockjlo