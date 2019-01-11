Дженнифер Лопес и ее бойфренд продают свой "дом мечты": фото роскошной квартиры

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram/ @jlo

Звездная пара приобрела недвижимость около года назад. Однако радовались недолго. В начале 2019 года Дженнифер Лопес и Алекс Родригес сообщили о продаже своего семейного гнездышка, которое расположено на 96 этаже многоэтажки.

В марте 2018 года 43-летний Алекс Родригес сделал роскошный подарок своей любимой на годовщину отношений. Мужчина приобрел шикарную квартиру на 96 этаже небоскреба в центре Манхэттена. Однако что-то в доме мечты звездную пару все-таки не устраивало, если они решили выставить его на продажу.

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О том, что Дженнифер Лопес и Алекс Родригес продают свою квартиру, площадью 371 квадратный метр, сообщает издание The Wall Street Journal. Небоскреб, в котором расположена квартира звездной пары, называется 432 Park Avenue, он также известен как самое высокое здание в западном полушарии.

Как сообщает источник, квартира певицы и ее бойфренда заняла большую половину этажа. В ней три спальни, несколько ванных комнат, гардероб, библиотеку и много других комнат. Пара оценила недвижимость в 17,5 миллиона долларов. Они объяснили свое решение тем, что их семья слишком большая для такой квартиры.

Квартира Дженніфер Лопес
Квартира Дженнифер Лопес расположена в самом высоком небоскребе на 96 этаже / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Вид из квартиры Джей Ло и ее бойфренда / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
В квартире есть домашний кинотеатр / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Собственная библиотека в доме актрисы / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Зона отдыха в квартире, которую певица получила в подарок на годовщину / Lonny

Квартира Дженніфер Лопес
Вход в подъезд / Lonny

Квартина дженніфер Лопес
Бильярдная в квартире Дженнифер Лопес / Lonny

Теги: LifeStyle Новости недвижимости Новости недвижимости мира Звездная недвижимость
Источник: Lifestyle
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