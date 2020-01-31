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Дженнифер Лопес и Шакира совершили совместный светский выход: какой наряд выбрали звезды

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Дженнифер Лопес и Шакира / Instagram / @shakira

Культовые исполнительницы выйдут на сцену во время матча за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. Вчера певиц объединила прессконференция Pepsi, приуроченная к игре. Они предстали в стильных casual-образах.

Выступления хедлайнеров, Дженнифер Лопес и Шакиры, ждут футбольные фаны по всему миру. Однако своими публичными выходами знаменитости дают очередной повод для обсуждения и на просторах модной индустрии.

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На пресс-конференции, которая состоялась за несколько дней до главного спортивного события США – Супербоула, певицы предстали в стильных образах. Дженнифер Лопес выбрала наряд total white от знаменитого кутюрье Azzedine Alaia. Изысканный look состоял из брюк-клеш с высокой талией и кроп-топа, к которым звезда подобрала туфли-лодочки на каблуках. Исполнительница дополнила образ многочисленными бриллиантами, любовь к которым не раз становилась поводом для обсуждения в сети.

джей ло
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Шакира выбрала для выхода более простой образ: темные джинсы с порезами на коленях она соединила с широкой футболкой молочного цвета с цветочным принтом и белой обувью на каблуке от Kenneth Cole. В отличие от своей культовой коллеги, 42-летняя Шакира не надевала драгоценных аксессуаров.

шакіра
Шакира / Instagram / @shakira

шакіра та джей ло
Дженнифер Лопес и Шакира / Instagram / @shakira


Дженнифер Лопес и Шакира / Instagram / @shakira

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Теги: Стиль и мода LifeStyle Модные бренды Дженнифер Лопес Шакира
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