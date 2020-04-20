Дженнифер Лопес, Леди Гага, Билли Айлиш и другие звезды: грандиозный онлайн-концерт для врачей

Во время пандемии коронавируса очень важна поддержка врачей, которые рискуя собственной жизнью, пытаются спасти ее другим людям. Звезды мирового шоу-бизнеса объединились и дали 8-часовой онлайн-концерт . Таким образом они выразили слова благодарности всем медикам.

Грандиозное музыкальное мероприятие состоялось благодаря всемирной организации здравоохранения и движению Global Citizen. Все собранные средства будут направлены на закупку средств защиты для медицинских работников, которые борятся с COVID-19 в разных уголках мира. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Музыкальный марафон под названием "Единый мир: дома вместе" длился более 8 часов. За это время можно было услышать выступления всемирно известных исполнителей, среди которых: Пол Маккартни, Леди Гага, Элтон Джон, Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Селин Дион, Дженнифер Лопес и другие. Также к онлайн-концерту присоединилась группа The Rolling Stones в полном составе.

Все певцы призывали людей оставаться дома, чтобы уберечь себя и родных от инфицирования и помочь врачам.

В прямом эфире появились Бейонсе и Алиша Киз. Артистки не выступали, однако использовали предоставленное им время, чтобы показать крайне непропорциональное влияние коронавируса на афро-американцев.

Видео уже успели посмотреть почти 23 миллиона человек.

Музыкальный марафон "Единый мир: дома вместе": смотрите видео онлайн

Отметим, по состоянию на 20 апреля в мире зафиксированы 2 414 612 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 165 174 пациента. Удалось выздороветь 629 438 людям.



Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала