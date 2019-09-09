"Дженнифер Лопес ненавидит животных": актрису со скандалом встретили в Канаде

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Дженнифер Лопес в Торонто
Дженнифер Лопес в Торонто / Instagram / @jlo

В Торонто продолжается ежегодный кинофестиваль, который приковал внимание всех мировых СМИ. На красной дорожке засветилась и главная звезда фильма "Стриптизерши" Дженнифер Лопес. Однако ее приезд в Канаду отметился скандалом.

Обычно голливудские звезды охотно посещают светские мероприятия, ведь фотографы делают им сотни эффектных снимков, а поклонники с упоением скандируют имя кумиров. Однако выход Дженнифер Лопес на красную дорожку Торонтского кинофестиваля спровоцировал людей на акцию протеста.

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Зоозащитники собрались на улицах города, чтобы повлиять на предпочтения актрисы и ее коллег. В сети появилось видео происшествия, на котором видно, как десятки людей подошли к красной дорожке с плакатами "Дженнифер Лопес ненавидит животных". Акцию протеста спровоцировали многочисленные меховые наряды Джей Ло, которые она неоднократно демонстрировала во время публичных выходов.

Однако сама артистка оставалась непреклонной: когда толпа людей выкрикивала свои требования по смене гардероба, звезда продолжала позировать перед камерами, не переставая улыбаться. Дженнифер Лопес не отреагировала на инцидент и после события. Такое невозмутимое игнорирование возмутило активистов движения "Права животных", которые публично осудили артистку за это.

Прошлой ночью Дженнифер Лопес улыбалась, когда мы позорили ее за ношение меха. Сегодня я сомневаюсь, что Джей Лопес чувствует себя столь вызывающе из-за масштабного освещения в СМИ акции протеста, которую мы провели. Мы в очередной раз обращаем внимание на упорное убийство животных для моды. Позор вам,
– заявил один из инициаторов протеста Лен Голдберг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений POPline (@portalpopline)

Как известно, знаменитая модница имеет немало меховых изделий в своем гардеробе. По данным американских журналистов, Дженнифер Лопес хранит десятки натуральных шуб на все случаи жизни. Даже в новом фильме "Стриптизерши" звезда не отказалась от мехового наряда, который является частью ее имиджа, как в жизни, так и на экране.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

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Теги: LifeStyle Дженнифер Лопес Новости LifeStyle Скандал Фестивали Канада Протесты
Источник: LifeStyle 24
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