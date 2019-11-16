Дженнифер Лопес очаровала фанов новой прической: фото

Популярная певица Дженнифер Лопес очаровала поклонников своим новым образом, который она продемонстрировала в социальных сетях.

На своей странице в инстаграме Джей Ло опубликовала снимок с визажистом Скоттом Бернсом и парикмахером Крисом Эпплтоном, который известен своим сотрудничеством с Ким Кардашян.

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Да, певица решила состричь несколько сантиметров волос, укоротив длину до плеч. Асимметричный боб значительно освежил образ знаменитости.

Пользователи в сети единогласно полюбили новый образ Дженнифер. Добавим, что на фото Лопес позирует в сером свитере и с макияжем с акцентом на глазах.

"Лучшая команда", "Ты выглядишь красиво", "Невероятная", "Ты роскошная", – пишут актрисе ее друзья-звезды в комментариях.

Добавим, ранее в интервью изданию The Hollywood Reporter Дженнифер Лопес призналась, как однажды ее домогался режиссер. По сюжету ленты актриса должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это на личной встрече. Певица смогла защитить себя и ответить ему "Нет".

"Он хотел посмотреть на мои сиськи. И я ответила: "Нет. Мы не в съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор", – рассказала Лопес.