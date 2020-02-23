Дженнифер Лопес очаровала сеть архивными фото в день рождения детей

Знаменитая американская актриса и певица воспитывает близнецов Эмми и Максимилиана от предыдущего брака с исполнителем Марком Энтони. Вчера, 22 февраля, сыну и дочери исполнилось 12 лет. В знаковый для семьи день Дженнифер Лопес вспомнила, как воспитывала младенцев, и поделилась эксклюзивными архивными кадрами.

50-летняя голливудская звезда не относится к тем знаменитостям, которые стараются держать личную жизнь за семью печатями. Она довольно часто на страницах своего инстаграма публикует трогательные семейные фото, на которых позирует вместе со своим женихом Алексом Родригесом и детьми Эммой и Максом.

Читайте также: Квентин Тарантино стал отцом первенца, – СМИ

22 февраля близнецы отметили свой 12 день рождения. Дженнифер Лопес решила не прибегать к публичному афишированию деталей торжества. Зато любящая мама поделилась трогательными кадрами, которые были сделаны в первые месяцы появления на свет долгожданных сына и дочери. На фотографиях знаменитость склонилась над детской кроваткой, в которой находятся ее дети.

Певица для съемки выбрала яркий образ. На ней розовое платье без бретелек, которое обнажило хрупкие плечи звезды. Волнистые волосы она уложила назад светлым платком с принтом. Изысканный look дополнили многочисленные украшения: серьги с драгоценными камнями и многочисленные браслеты на руках. Джей Ло чувственно подписала фото, что не могло оставить равнодушным широкий круг поклонников звезды.

Я знаю, что вам сегодня 12 лет, но вы всегда будете моими детьми... С днем ​​рождения, мои прекрасные кокосики,

– прокомментировала кадр мама близнецов.

Стоит отметить, что рождение дочери и сына в 39 полностью изменило жизнь популярной исполнительницы. Заработав свое громкое имя и имея потрясающую карьеру, она с головой погрузилась в семейную жизнь и воспитание потомства. Сейчас ей удается совмещать амбиции актрисы, певицы и матери двоих детей. Кроме того, Дженнифер Лопес утверждает, что ее двойняшки Макс и Эмми прекрасно ладят с детьми жениха Алекса Родригеса. Он имеет двух дочерей от предыдущих отношений.