Дженнифер Лопес очаровала стильным деловым образом в Нью-Йорке: эффектные фото

7 Читати новину українською
Дженнифер Лопес очаровала стильным деловым образом в Нью-Йорке: эффектные фото

Несмотря на напряженный график, съемки в фильме, тренировки в спортзале, фотосессии для брендов, 49-летняя голливудская актриса и бизнесвумен находит время демонстрировать свой отличный вкус. Так, на днях Дженнифер Лопес засветилась в Нью-Йорке в стильном классическом образе.

Недавно Дженнифер Лопес была замечена папарацци во время съемок в фильме Hustlers, где она сыграет стриптизершу. На снимках знаменитость предстала в весьма провокационных образах в стиле 2000-х годов. Однако ей удачно удается демонстрировать, что ее собственный вкус отличный и далек от того, который ей приходится изображать на экране.

Читайте также: С чем носить пальто цвета фуксии: стильный пример Дженнифер Лопес

Так, во время публичного выхода в Нью-Йорке голливудская актриса засветила классический образ, который будет в трендах в любом сезоне. На ней были черные кюлоты и белая шифоновая блуза, поверх которой Джей Ло надела укороченный пиджак, отступив от трендовых oversize. Стильный look дополнили ее любимые солнцезащитные очки-маска, ботильоны на высоких тонких каблуках, а также неизменный аксессуар после помолвки – дорогое кольцо.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jenniferlopezjlosite

Заручальний перстень Дженніфер Лопес
Кольцо Дженнифер Лопес / Getty Images

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Getty Images
 

blog_ava
Квитка Цисык – душа Украины: биография известной певицы
сегодня
1497
Теги: Голливуд LifeStyle Дженнифер Лопес Стиль и мода
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
сегодня 17:02 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
8823
Рецепт домашнего сыра фета
сегодня 12:55 Рецепт домашнего сыра фета
Богданна Рибак 47
Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
3 апреля 13:00 Марина Порошенко или Елена Зеленская: кто из будущих первых леди более стильная
Юлія Девда 4861
Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
3 апреля 11:16 Евровидение 2019: что известно об участниках первого полуфинала и их песнях
Олена Кандяк 489
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1056
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук