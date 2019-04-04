Дженнифер Лопес очаровала стильным деловым образом в Нью-Йорке: эффектные фото
Несмотря на напряженный график, съемки в фильме, тренировки в спортзале, фотосессии для брендов, 49-летняя голливудская актриса и бизнесвумен находит время демонстрировать свой отличный вкус. Так, на днях Дженнифер Лопес засветилась в Нью-Йорке в стильном классическом образе.
Недавно Дженнифер Лопес была замечена папарацци во время съемок в фильме Hustlers, где она сыграет стриптизершу. На снимках знаменитость предстала в весьма провокационных образах в стиле 2000-х годов. Однако ей удачно удается демонстрировать, что ее собственный вкус отличный и далек от того, который ей приходится изображать на экране.
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Так, во время публичного выхода в Нью-Йорке голливудская актриса засветила классический образ, который будет в трендах в любом сезоне. На ней были черные кюлоты и белая шифоновая блуза, поверх которой Джей Ло надела укороченный пиджак, отступив от трендовых oversize. Стильный look дополнили ее любимые солнцезащитные очки-маска, ботильоны на высоких тонких каблуках, а также неизменный аксессуар после помолвки – дорогое кольцо.
Дженнифер Лопес / Instagram / @jenniferlopezjlosite
Кольцо Дженнифер Лопес / Getty Images
Дженнифер Лопес / Getty Images
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