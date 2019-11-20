Дженнифер Лопес ошеломила признанием о гонораре за роль в фильме "Стриптизерши"

Известная голливудская актриса Дженнифер Лопес сыграла одну из главных ролей в фильме "Стриптизерши" (Hustlers). Однако, несмотря на свою популярность и востребованность в Голливуде, за участие в фильме она не получила ни копейки.

На днях стало известно, что по версии GQ Дженнифер Лопес стала "Человеком года". В интервью для издания актриса и певица заговорила о новой картине с ее участием "Стриптизерши", которая в сентябре вышла в украинский прокат.

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Она говорила о своем возрасте, характере, а также деталях съемок фильма. Однако самым большим удивлением для представителей глянца и фанатов Джей Ло стало то, что за съемки в ленте "Стриптизерши" она не получила даже малейшего гонорара. Однако на это есть уважительная причина.

За "Стриптизерши" мне не заплатили кучу денег. Я снялась там бесплатно, я продюсировала его. Как и в песне Jenny from the Block, я делаю то, что люблю,

– заявила 50-летняя актриса.

Также она добавила, что главная цель фильма – перевернуть патриархат с ног на голову. "Это наш фильм. Все знают, что его создали женщины-продюсеры, женщины-режиссеры, женщины-сценаристки. Главную роль в нем играют женщины. Мы долгое время смотрели, как мужчины пользуются женщинами в кино, поэтому было довольно забавно наблюдать, как меняются эти роли", – заявила Дженнифер Лопес.

Напомним, фильм "Стриптизерши" рассказывает о женщинах-танцовщицах, а точнее – стриптизершах, которые разочаровались в системе оплаты заработанных ими средств. Поэтому придумали свой мошеннический способ, как зарабатывать немалые суммы.

"Стриптизерши": смотреть трейлер к фильму онлайн