Дженнифер Лопес похвасталась стройными ногами в спальне с Алексом Родригесом: фото

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / www.gettyimages.com

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая накануне отпраздновала 2 года отношений со своим любимым Алексом Родригесом, показала поклонникам простое и "домашнее" фото, которое влюбленные сделали после 61-й церемонии вручения Грэмми-2019.

Пикантное Селфи Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

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Влюбленные сфотографировались в зеркале после того, как вернулись с церемонии Грэмми-2019. Певица позирует на кровати в вечернем блестящем платье белого цвета, когда Родригес просматривает что-то телефоне.

В подписи к снимкам Алекс заявил, что очень гордится выступлением своей любимой на церемонии вручения самой престижной музыкальной премии.

"В конце ночи, это только мы", – подписала снимки Джей Ло.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo


Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod


Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod
 

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Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 канал
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