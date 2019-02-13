Дженнифер Лопес похвасталась стройными ногами в спальне с Алексом Родригесом: фото
Популярная певица Дженнифер Лопес, которая накануне отпраздновала 2 года отношений со своим любимым Алексом Родригесом, показала поклонникам простое и "домашнее" фото, которое влюбленные сделали после 61-й церемонии вручения Грэмми-2019.
Пикантное Селфи Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.
Читайте также: Два года вместе: Дженнифер Лопес трогательно поздравила любимого с годовщиной отношений
Влюбленные сфотографировались в зеркале после того, как вернулись с церемонии Грэмми-2019. Певица позирует на кровати в вечернем блестящем платье белого цвета, когда Родригес просматривает что-то телефоне.
В подписи к снимкам Алекс заявил, что очень гордится выступлением своей любимой на церемонии вручения самой престижной музыкальной премии.
"В конце ночи, это только мы", – подписала снимки Джей Ло.
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @jlo
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес / Instagram / @arod