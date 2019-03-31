Дженнифер Лопес показала горячую фигуру в купальнике: провокационные фото

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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Популярная певица Дженнифер Лопес, которая на днях обручилась с бойфрендом Алексом Родригесом, продолжает мотивировать миллионы поклонников в мире. Артистка активно пропагандирует здоровый образ жизни и поражает своей идеальной фигурой в 49 лет!

Новое фото Джей Ло опубликовала на своей странице в Instagram.

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На своих снимках звезда часто демонстрирует роскошную и спортивную фигуру – результат многочисленных тренировок в спортзале и здорового питания. Дженнифер в очередной раз похвасталась прессом и обольстительными формами в розовом купальнике. Дополнили образ звезды солнцезащитные очки и гламурный макияж с акцентом на блестящие губы в тон бикини.

Сфотографировали Дженнифер во время съемок сцен нового фильма Hustler's, в котором звезда сыграла экс-стриптизершу Рамону.

"Малыш, я аферистка. Просто чтобы ты знал. Рамона вся горит", – прокомментировала снимок Лопес.

Дженніфер Лопес
Дженнифер Лопес / Instagram / @jlo

Фото в полный рост:


Дженнифер Лопес / Instagram-Stories / @jlo
 

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Теги: Музыка LifeStyle Дженнифер Лопес
Источник: LifeStyle 24
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