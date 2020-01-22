Дженнифер Лопес показала яркие образы весенней коллекции модного бренда

50-летняя голливудская знаменитость стала лицом новой коллекции американского модного дома Coach, который специализируется на производстве эксклюзивных сумок. Звезда предстала в ярких образах в солнечном Нью-Йорке и продемонстрировала тренды будущего сезона весна-лето 2020.

Любое дело, за которое берется легендарная Джей Ло, обречено на мировой успех. Знаменитость довольно часто становится лицом популярных брендов, однако очередной кампейн с роскошной маркой Coach вызвал немалый резонанас, ведь от ярких эмоциональных фото невозможно отвести глаз.

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Автором кадров выступил культовый фэшн-фотограф Юрген Теллер, который славится своими эпатажными съемками. Однако на этот раз фотографии переполнены только светом и жизнерадостностью. За локацию выбрали центральные улицы Нью-Йорка, который помог работе своей солнечной погодой.

Потрясающая Дженнифер Лопес появилась в многочисленных изысканных образах, в которых преобладали элементы из экокожи. Она выбрала малиновую юбку, подобную той, которую для официальных приемов часто надевала герцогиня Сассекская. На ней также темный объемный свитшот с изображением одной из самых известных звезд Голливуда Барбары Стрейзанд. Актриса разместила фотографии на личной странице в инстаграме, на что отреагировала 77-летняя коллега: "Потрясающе! Мне нравится, что ты носишь одежду с моим лицом".



Дженнифер Лопес для бренда Coach / Instagram / @jlo

Вторым аутфитом певицы для съемки стал образ total red. Киноактриса позировала в пальто из экокожи с замшевыми вставками. Такой наряд звезда дополнила голубым платком и светло-коричневой сумочкой. Дженнифер Лопес примерила и платье насыщенного зеленого цвета с шифоновыми рукавами, которое дополнила кремовыми туфлями на каблуках.



Дженнифер Лопес для бренда​ Coach / Instagram / @jlo



Дженнифер Лопес для бренда​ / Instagram / @coach