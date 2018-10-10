Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа и фильтров: фото

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Дженніфер Лопес
Дженніфер Лопес / www.gettyimages.com

Знаменитая певица Дженнифер Лопес является настоящей мотивацией! В 49 лет знаменитость может похвастаться идеальной фигурой и прекрасным состоянием кожи и волос.

Сама Дженнифер неоднократно рассказывает поклонникам о своей любви к спорту и здоровому питанию, что помогает ей сохранить молодость и красоту. Также известно, что звезда совсем не употребляет алкоголь и у нее нет никаких вредных привычек.

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На своей странице в Instagram Джей Ло опубликовала новое фото – селфи без макияжа и фильтров, продемонстрировав свою красоту.

В комментариях поклонники сразу отметили натуральную красоту Лопес, а кое-кто поинтересовался, в чем заключается ее секрет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Добавим, на днях портал The Daily Records опубликовал рейтинг топ-10 самых сексуальных певиц 2019 года, в котором Дженнифер Лопес заняла 8 место. Знаменитостей выбирали на основе количества поисковых запросов и зайков в социальной сети Instagram.

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

Теги: LifeStyle Музыка Дженнифер Лопес
Источник: 24 канал
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