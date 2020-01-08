24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Дженнифер Лопес показала наихудший наряд на "Золотом глобусе": фото

17 Читати новину українською
Дженнифер Лопес на "Золотом глобусе" / Instagram / @jlo

Знаменитая американская модница Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания всех западных СМИ. На этот раз икону стиля раскритиковали за неудачный наряд.

Ежегодно звезды заблаговременно готовятся к церемонии награждения "Золотой глобус". Поэтому в Лос-Анджелесе они сверкают в кутюрных нарядах, которые им подобрали стилисты. Однако даже голливудские дивы не застрахованы от модного фиаско.

Интересно: Золотой глобус 2020: какие звезды поражали выходами на красной дорожке престижной премии

В первые дни 2020 года провальным образом отличилась "королева стиля" Дженнифер Лопес. На красной дорожке "Золотого глобуса" она красовалась в платье от Valentino с пышной юбкой и бантом. Однако наряд от дизайнера Пьерпаоло Пиччоли напоминал неудачный рождественский образ, что отметили все пользователи сети и фэшн-эксперты.

И без того эффектный наряд она дополнила множеством украшений, Дженнифер Лопес выглядела так, будто ее поставили под елку, а не на сцену,
– написал один из хейтеров.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Такой неудачный наряд уже успели высмеять хейтеры. Платье Дженнифер Лопес сравнили со свитером Райана Рейнольдса, а также с подарочной оберткой. Поэтому сеть заполонили остроумные мемы.

 

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров
сегодня
13366
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Голливуд Золотой глобус Мемы Мода Дженнифер Лопес Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:35 Выходные дни 2020: календарь праздников в Украине
Квітослава Туз 6334
сегодня 16:04 Романтическое Рождество: 10 новогодних мелодрам, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк 3475
сегодня 14:00 Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов
Марта Вересюк 23501
сегодня 11:14 Элвис Пресли: с какой песни начался путь артиста к покорению сердец
Надія Біленко 607
7 января 19:31 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 6913
Новости
Больше новостей
Залиште відгук