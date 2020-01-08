Дженнифер Лопес показала наихудший наряд на "Золотом глобусе": фото

Знаменитая американская модница Дженнифер Лопес оказалась в центре внимания всех западных СМИ. На этот раз икону стиля раскритиковали за неудачный наряд.

Ежегодно звезды заблаговременно готовятся к церемонии награждения "Золотой глобус". Поэтому в Лос-Анджелесе они сверкают в кутюрных нарядах, которые им подобрали стилисты. Однако даже голливудские дивы не застрахованы от модного фиаско.

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В первые дни 2020 года провальным образом отличилась "королева стиля" Дженнифер Лопес. На красной дорожке "Золотого глобуса" она красовалась в платье от Valentino с пышной юбкой и бантом. Однако наряд от дизайнера Пьерпаоло Пиччоли напоминал неудачный рождественский образ, что отметили все пользователи сети и фэшн-эксперты.

И без того эффектный наряд она дополнила множеством украшений, Дженнифер Лопес выглядела так, будто ее поставили под елку, а не на сцену,

– написал один из хейтеров.

Такой неудачный наряд уже успели высмеять хейтеры. Платье Дженнифер Лопес сравнили со свитером Райана Рейнольдса, а также с подарочной оберткой. Поэтому сеть заполонили остроумные мемы.