Дженнифер Лопес показала семейные развлечения во время карантина: видео

Легендарная певица в период вспышки коронавируса самоизолировалась с семьей в Майами. Профессиональный игрок в бейсбол Алекс Родригес решил устроить для невесты и дочерей своеобразную тренировку, показав пример другим семьям.

На личных страничках влюбленных довольно часто появляются видео, на которых они демонстрируют свой досуг в период карантина. Так, Алекс Родригес провел тренировку для Дженнифер Лопес и трех дочерей – 15-летней Наташи, 11-летней Эллы и 12-летней дочери невесты Эмми.

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По словам Алекса Родригеса, девушки хорошо проявили себя на тренировке и имеют незаурядный талант к бейсболу. Он отметил, что не стоит позволять, чтобы время на самоизоляции прошло напрасно. Избранник Джей Ло призвал совершенствовать свои профессиональные навыки и быть рядом со своей семьей.

Сегодня был мой желанный день. Я был в восторге от игры в бейсбол с четырьмя мужественными девушками,

– прокомментировал Алекс Родригес.

Кроме того, влюбленные опубликовали ролик, на котором сыграли в романтическую игру: они отвечали на вопрос, кому из них принадлежит та или иная привычка или же поступок, указывая на себя или на партнера с закрытыми глазами.

Так, фанатам удалось узнать, что Дженнифер Лопес инициировала первый поцелуй, лучше готовит, долго собирается утром и тратит больше средств из семейного бюджета. Зато Алекс Родригес первый признался в любви и больше любит светские мероприятия.