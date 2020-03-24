Дженнифер Лопес показала семейные развлечения во время карантина: видео
Легендарная певица в период вспышки коронавируса самоизолировалась с семьей в Майами. Профессиональный игрок в бейсбол Алекс Родригес решил устроить для невесты и дочерей своеобразную тренировку, показав пример другим семьям.
На личных страничках влюбленных довольно часто появляются видео, на которых они демонстрируют свой досуг в период карантина. Так, Алекс Родригес провел тренировку для Дженнифер Лопес и трех дочерей – 15-летней Наташи, 11-летней Эллы и 12-летней дочери невесты Эмми.
Читайте также Жених Дженнифер Лопес запустил танцевальный семейный флешмоб: видео
По словам Алекса Родригеса, девушки хорошо проявили себя на тренировке и имеют незаурядный талант к бейсболу. Он отметил, что не стоит позволять, чтобы время на самоизоляции прошло напрасно. Избранник Джей Ло призвал совершенствовать свои профессиональные навыки и быть рядом со своей семьей.
Сегодня был мой желанный день. Я был в восторге от игры в бейсбол с четырьмя мужественными девушками,
– прокомментировал Алекс Родригес.
Кроме того, влюбленные опубликовали ролик, на котором сыграли в романтическую игру: они отвечали на вопрос, кому из них принадлежит та или иная привычка или же поступок, указывая на себя или на партнера с закрытыми глазами.
Так, фанатам удалось узнать, что Дженнифер Лопес инициировала первый поцелуй, лучше готовит, долго собирается утром и тратит больше средств из семейного бюджета. Зато Алекс Родригес первый признался в любви и больше любит светские мероприятия.